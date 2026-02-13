El chavismo condiciona el regreso de Machado

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió ayer que María Corina Machado deberá rendir cuentas si regresa al país. En entrevista con NBC News, cuestionó su respaldo a una intervención militar y a sanciones, así como su apoyo a las acciones de inicios de enero tras la captura de Nicolás Maduro. “En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”, afirmó, aunque subrayó que deberá responder ante Venezuela.

Asimismo, Rodríguez insistió en que Maduro “es el presidente legítimo” y sostuvo que tanto él como Cilia Flores “son inocentes” de los cargos que enfrentan en Nueva York. Aseguró que está al frente del Ejecutivo conforme a la Constitución y calificó la tarea como “muy dura”.

Por otra parte, confirmó que fue invitada a Washington y que contempla viajar una vez consolidada la cooperación bilateral. El anuncio se produjo tras una reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien habló de un “giro absolutamente dramático” en la relación y destacó avances en el sector petrolero.