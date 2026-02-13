Se registra incendio en refinería Ñico López en la Habana, Cuba

Un incendio se registró la mañana del viernes 13 de febrero de 2026 en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana, uno de los complejos energéticos más importantes de la isla.

Imágenes difundidas mostraron una densa columna de humo negro que se elevó sobre el puerto habanero y que pudo observarse desde varios puntos de la ciudad. El siniestro ocurrió en un área cercana a instalaciones marítimas donde se encontraban al menos dos buques petroleros fondeados.

Se registra incendio cerca de la refinería Ñico López de La Habana



El fuego se extendió en uno de los almacenes de la instalación industrial de la mayor de las Antillas, de acuerdo con el reporte de Cubadebate.



Minutos más tarde, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba… pic.twitter.com/P8MG5nBTXA — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) February 13, 2026

De acuerdo con los primeros reportes disponibles, el fuego no alcanzó directamente los tanques principales de almacenamiento de combustible y perdió intensidad poco tiempo después de iniciar, lo que permitió su control sin que hasta el momento se reporten explosiones de gran escala.

Hasta la tarde del viernes, autoridades del gobierno cubano no habían emitido un comunicado oficial detallando las causas del incidente ni el nivel de daños en la infraestructura. Tampoco se informó sobre personas lesionadas o víctimas.

Cuba enfrenta una crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela y ante las amenaza de EU de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

La refinería Ñico López se localiza dentro del principal puerto de Cuba y forma parte del sistema de procesamiento y distribución de combustibles del país, por lo que cualquier percance en sus instalaciones es considerado estratégico para la seguridad energética nacional.

El hecho ocurrió además un día después de que dos buques de la Armada de México arribaran a la misma bahía con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población cubana. No existen reportes de afectaciones a las embarcaciones ni a sus tripulaciones.

MSL