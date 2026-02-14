EU gasta 40 mdd para deportar a 300 migrantes

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino (c.), en un operativo en una tienda de Minnesota, en enero.

El Gobierno de Estados Unidos gastó al menos 40 millones de dólares en deportar a aproximadamente 300 inmigrantes a países distintos del suyo, a medida que las autoridades de inmigración expandieron esta práctica el año pasado para cumplir con los objetivos del presidente Donald Trump de expulsar a extranjeros de forma exprés, según un informe elaborado por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Los legisladores, liderados por Jeanne Shaheen, describieron la práctica de las deportaciones a terceros países como “costosa, derrochadora y mal supervisada”, y exigieron un “escrutinio serio de una política que opera en gran medida en la oscuridad”.

El Tip: El ICE confirmó ayer la compra de un almacén comercial en el condado de Orange, en Nueva York, para destinarlo a un centro de detención para inmigrantes.

De acuerdo con el documento, EU realizó pagos únicos de entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, para recibir a migrantes deportados desde territorio estadounidense.

En ese contexto, autoridades migratorias planean gastar 38 mil 300 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92 mil 600 camas, según un documento publicado ayer, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compra almacenes discretamente para convertirlos en centros de detención y procesamiento.

75 mil migrantes tenía detenidos el ICE a mediados de enero

La gobernadora republicana de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, publicó el documento en Internet, el cual señala que el ICE planea establecer 16 centros regionales de procesamiento con una población de entre mil y mil 500 detenidos, cuyas estancias promediarían de tres a siete días. Otros ocho centros de detención a gran escala podrían albergar de siete mil a 10 mil detenidos por períodos que, en promedio, serían menores a 60 días.

Antes, el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre haberle disparado a un hombre venezolano en Minneapolis el mes pasado, después de que videos revelaron que su testimonio contenía declaraciones falsas.