Zelenski dice a rusos: “váyanse a la mier...”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Munich, el 14 de febrero.

EL PRESIDENTE de Ucrania, Volodimir Zelenski, exigió ayer “sanciones totales” contra Rusia y lanzó un mensaje directo al Kremlin al decir que “se vayan a la mier...”, previo auna nueva ronda de conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Moscú en Ginebra para intentar poner fin a la guerra.

En redes sociales, el mandatario pidió ampliar las medidas contra el sector energético ruso, incluida la energía nuclear y la empresa Rosatom. Agradeció al presidente de EU, Donald Trump, por las sanciones impuestas en 2025 a Lukoil y Rosneft, y sostuvo que puede extenderlas a toda la industria energética.

Asimismo, rechazó ceder territorios y advirtió que no repetirá “errores” del pasado, como permitir la anexión de Crimea en 2014. “No se puede detener a Putin con besos o flores”, afirmó.

También alertó que la inteligencia ucraniana prevé un “ataque masivo” contra infraestructuras energéticas. Ordenó reforzar la protección tras nuevos bombardeos, en los que fueron neutralizados misiles y drones, aunque otros proyectiles impactaron.