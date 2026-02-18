Avanza diálogo nuclear en Ginebra

TROPAS iraníes durante un ejercicio en el Golfo Pérsico, el 16 de febrero.

Irán afirmó ayer que alcanzó con Estados Unidos un consenso sobre los “principios directores” de un posible acuerdo nuclear, tras la segunda ronda de negociaciones indirectas celebrada en Ginebra. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, señaló que existe un acuerdo general para redactar un eventual texto, aunque advirtió que esta etapa será más compleja y no garantiza un entendimiento inmediato.

El jefe de la diplomacia iraní calificó la ronda como “más seria” que la realizada el 6 de febrero en Omán, donde se registraron avances iniciales. No se fijó fecha para un nuevo encuentro. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, con mediación omaní.

Teherán reiteró que no aceptará el enriquecimiento cero ni límites a su programa de misiles. El líder supremo, Ali Jameneí, defendió el armamento disuasorio y aseguró que su país está preparado ante cualquier amenaza. A su vez, Irán anunció el cierre temporal del estrecho de Ormuz por maniobras militares con fuego real, en un gesto que elevó la tensión.

El presidente Donald Trump afirmó que seguirá de cerca las conversaciones y reiteró que, si no hay resultados, podría recurrir a la fuerza. Washington mantiene presencia militar en la región mientras busca limitar el alcance de los misiles iraníes.