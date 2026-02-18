Cuba rechaza ser una amenaza para EU

En medio del recrudecimiento de las tensiones entre La Habana y Washington, un alto jefe militar cubano respondió a las acusaciones del presidente Donald Trump, quien ha calificado a la isla como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos”, afirmó el coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior, durante una conferencia de prensa en la capital cubana. Sostuvo que, por el contrario, el país actúa como “un muro de contención en el mar” frente al narcotráfico que viaja desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.

El oficial advirtió que el llamado “bloqueo energético” impulsado por Washington afecta las labores de prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas. “Si hay alguien que tiene que estar preocupado” por una eventual afectación de esa labor “es Estados Unidos”, señaló. Aun así, remarcó: “Aún en las circunstancias actuales seguimos protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas”.

TE RECOMENDAMOS: Alcanza consenso Avanza diálogo nuclear en Ginebra

El magnate ha justificado el endurecimiento de medidas contra la isla por sus vínculos con Rusia, China e Irán. Desde La Habana, las autoridades insisten en que no producen ni almacenan drogas y que no representan riesgo alguno para la seguridad estadounidense. Poey indicó que históricamente ha existido cooperación en materia antidrogas, pero bajo la actual administración ésta “se ha limitado al intercambio de información en tiempo real”. “No (…) hay una cooperación fluida”, puntualizó.

EL TIP: SEGÚN datos oficiales, en 2025 se decomisaron 1.9 toneladas de drogas. La isla se ubica en rutas utilizadas por lanchas rápidas.

En la comparecencia participaron también la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, y el primer coronel Ivey Daniel Carballo, jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras. Este último alertó que las limitaciones energéticas podrían afectar acuerdos bilaterales, como el de salvamento marítimo. Recordó que a 150 kilómetros de las costas cubanas navegan con frecuencia buques y cruceros, muchos estadounidenses, que dependen de asistencia en caso de emergencia.