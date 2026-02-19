José María Balcázar, Presidente de Perú, reafirma postura a favor del matrimonio infantil

El presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de Perú, José María Balcázar, habló sobre sus declaraciones anteriores relativas al matrimonio de menores y las relaciones sexuales tempranas, y reafirmó que su postura no ha cambiado sobre este tema.

José María Balcázar fue consultado sobre si mantenía su postura respecto a que las relaciones sexuales tempranas beneficiarían el futuro psicológico de la mujer

José María Balcázar intentó desviar el tema al afirmar que su discurso anterior fue sacado de contexto y que lo que se dice de él son “leyendas negras”.

Ante la reiteración directa sobre si había modificado su postura, José María Balcázar respondió:

“No, yo no cambié nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones”.

José María Balcázar agregó que siempre ha hablado “con propiedad” sobre el tema y que tiene “cultura para hablar sobre eso”, evocando su experiencia como juez.

La entrevista alcanzó su punto más álgido cuando se le consultó explícitamente si continúa estando a favor del matrimonio infantil.

“Yo no le puedo contestar eso, amigo. Gracias por la entrevista”, respondió José María Balcázar.

En 2023, el entonces congresista José María Balcázar quedó en el centro de la controversia tras pronunciarse en contra de un dictamen que buscaba prohibir el matrimonio de menores de edad en el Perú.

Sus declaraciones se dieron durante una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, en medio del debate sobre una propuesta para impedir que adolescentes menores de 18 años pudieran contraer matrimonio.

