Donald Trump firma orden ejecutiva para imponer un arancel global de 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que le permite eludir al Congreso e imponer un arancel de 10% a las importaciones de todo el mundo.

“El presidente Donald J. Trump impone un arancel global del 10% a todos los países”, informó la Casa Blanca en la red social X.

Por su parte, el mandatario norteamericano indicó lo siguiente:

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”, dijo Trump en Truth Social.

Cabe señalar que los nuevos aranceles estarían sujetos a una ley que los limita a 150 días, según se estableció en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Además, Trump también anunció que lanzará investigaciones adicionales bajo las Secciones 301 y 232, herramientas que previamente utilizó para imponer aranceles a exportaciones chinas, automóviles y metales.

Incluso amenazó con aplicar nuevos gravámenes a autos extranjeros de entre 15 por ciento y 30 por ciento.

Donald Trump firmó la orden después de que la Suprema Corte de Justicia de EU resolviera que la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta al Ejecutivo para establecer aranceles.

