Polémica rodea a nuevo líder peruano

El Congreso de Perú designó el miércoles como presidente interino a José María Balcázar, un abogado de 83 años cuya llegada al poder ocurre en medio de cuestionamientos por sus posturas y antecedentes. Su nombramiento se da tras la destitución del exmandatario José Jerí, investigado por presunto tráfico de influencias, a menos de dos meses de las elecciones generales.

Desde su primer día en el cargo, Balcázar reavivó una controversia de 2023, al reafirmar declaraciones previas sobre relaciones entre adultos y menores. El ahora mandatario interino salió públicamente a defender el matrimonio infantil y el sexo de adultos con menores, incluso en contextos como el de profesores y alumnas, al sostener: “Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

La postura generó una reacción inmediata de organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos humanos, que calificaron sus dichos como graves y contrarios a los estándares internacionales de protección a la niñez. Agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el colectivo Flora Tristán advirtieron que este tipo de discursos pueden contribuir a normalizar la violencia y la vulneración de menores.

Asimismo, Balcázar fue citado ayer a un juicio oral por presunta apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. El proceso será llevado por el Poder Judicial del Perú, que fijó audiencia para junio. Su asistencia es obligatoria; de no acudir, podría ser declarado reo contumaz y enfrentar una orden de captura.