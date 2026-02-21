Juan Pablo Guanipa

Liberan a líder opositor en Venezuela; pide elecciones

Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y es muy cercano a la líder opositora María Corina Machado

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, en imagen de archivo.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, en imagen de archivo. Foto: AP
Por:
La Razón Online

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a pedir ayer elecciones en Venezuela en su primera aparición pública después de recibir su libertad beneficiado por la recién aprobada ley de amnistía.

Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y es muy cercano a la líder opositora María Corina Machado. Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y tras pocas horas excarcelado fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional al llamar precisamente a nuevos comicios. Estuvo hasta la madrugada de este viernes en arresto domiciliario en su casa en Maracaibo.

“Vamos a luchar todos para lograr que esto que se ha iniciado se convierta en una realidad y que tengamos democracia, libertad para todos por igual. ¡Que viva Venezuela libre!”, dijo a sus simpatizantes con un megáfono frente a la basílica de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS:
DONALD TRUMP, ayer en Washington.
Productos del T-MEC la libran

Corte de EU tumba política arancelaria de Trump; éste fija tarifa global de 10%

El Congreso venezolano aprobó por unanimidad el jueves una amnistía que debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos, aunque activistas y el propio Guanipa advirtieron de sus limitaciones, que excluyen a otros centenares de detenidos.

TE RECOMENDAMOS:
El príncipe Andrés, durante los funerales de su madre, la reina Isabel, en 2022.
Indagan relación con Epstein

Policía registra mansión del expríncipe Andrés