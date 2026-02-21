Trump ordena asistencia federal tras vertido masivo en el río Potomac

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el despliegue de recursos federales para atender la crisis causada por un vertido masivo de aguas residuales en el río Potomac, que afecta áreas del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia.

El incidente se originó por la ruptura de una tubería de gran diámetro en Montgomery County, Maryland, conocida como el Potomac Interceptor, que liberó aproximadamente 240 millones de galones de aguas residuales sin tratar, según estimaciones de las autoridades locales y reportes de medios especializados.

La medida permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) coordinen la asistencia de emergencia.

Según la publicación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, FEMA desplegará un equipo especializado para apoyar la gestión del incidente y coordinar recursos con autoridades locales y federales.

Por su parte, la EPA liderará la respuesta técnica al vertido, supervisando la limpieza y mitigación de los riesgos ambientales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también participará, utilizando todos los recursos disponibles para garantizar una intervención rápida y efectiva.

El vertido provocó advertencias sanitarias inmediatas, debido a la presencia de bacterias como E. coli, lo que afectó actividades recreativas en el río, incluyendo la pesca y el uso de embarcaciones.

Sin embargo, las autoridades han confirmado que el suministro de agua potable para la región no se ha visto comprometido, ya que las fuentes principales permanecen protegidas del sitio del derrame.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró previamente emergencia local y solicitó apoyo federal para coordinar la respuesta. La intervención federal se realiza en colaboración con autoridades locales y estatales, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir el impacto ambiental del vertido.

Este despliegue también busca supervisar la reparación de la infraestructura afectada y garantizar que la limpieza del río Potomac se lleve a cabo de manera organizada y efectiva.

Con la movilización de FEMA, EPA y DHS, la administración federal espera asegurar que las comunidades afectadas reciban asistencia rápida y coordinada, reforzando la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos en el área metropolitana de Washington, D.C.

