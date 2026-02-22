Llevaba una aparente arma de fuego

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentó ingresar a residencia de Trump en Florida

Servicio Secreto de Estados Unidos informó que interceptó a un hombre de alrededor de 20 años en la puerta norte de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida; le disparó y provocó su muerte

Un letrero con el nombre del presidente de EU, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, cerca de donde está su residencia. Foto: Reuters
Por:
Arturo Meléndez

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) informó que abatió a un masculino que intentó ingresar sin autorización y con un arma de fuego a la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, durante la madrugada de este domingo.

A través de una tarjeta informativa, el USSS informó que el masculino, de alrededor de 20 años, fue visto en la entrada norte de la residencia de Trump con lo que aparentaba ser una escopeta y un contenedor de gasolina.

Ante la presencia del masculino, los agentes del USSS y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés) se enfrentaron contra él, hasta que abrieron fuego, lo cual provocó su muerte.

El 22 de febrero, alrededor de la 1:30 a.m., un hombre de unos 20 años fue abatido por agentes del Servicio Secreto de EE. UU. y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), tras una entrada no autorizada en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago
Servicio Secreto de Estados Unidos, en una tarjeta informativa
El individuo, cuya identidad se mantiene en reserva a la espera de la notificación a sus familiares, fue declarado fallecido
Servicio Secreto de Estados Unidos, en una tarjeta informativa

El USSS informó que se inició una investigación de estos hechos por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la oficina del Condado y el propio Servicio Secreto.

Destacó que los oficiales que participaron en el hecho serán retirados provisionalmente del cargo mientras dura la investigación.

El incidente —incluyendo los antecedentes del individuo, sus acciones, el posible motivo y el uso de la fuerza— está bajo investigación por parte del FBI, el Servicio Secreto de EU y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.
Servicio Secreto de Estados Unidos, en una tarjeta informativa
De acuerdo con la política de la agencia, los agentes del Servicio Secreto involucrados serán puestos en licencia administrativa de rutina a la espera del resultado de la investigación
Servicio Secreto de Estados Unidos, en una tarjeta informativa

