La Habana acusa cerco petrolero de Washington

Hombre lleva una bicicleta por una calle inundada en La Habana, ayer.

EL GOBIERNO de Cuba insistió ayer ante Naciones Unidas en que Estados Unidos busca provocar una “catástrofe humanitaria” en la isla mediante el bloqueo a la importación de crudo. El canciller Bruno Rodríguez defendió en Ginebra que se trata de un “castigo colectivo” orientado a someter al pueblo cubano.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos y en reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado Volker Türk, Rodríguez afirmó que La Habana resistirá “aún en el peor escenario” y defenderá su soberanía. También expresó disposición al diálogo con Washington, siempre que se base en la igualdad soberana y el respeto mutuo.

La gira diplomática incluyó Vietnam, China, España, Rusia y Francia, con respaldos políticos y anuncios de ayuda humanitaria. Pero el deterioro interno es mayor: escasez de combustible, basura y servicios públicos limitados.