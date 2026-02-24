La Habana acusa cerco petrolero de Washington

EL GOBIERNO de Cuba insistió ayer ante Naciones Unidas en que Estados Unidos busca provocar una “catástrofe humanitaria” en la isla mediante el bloqueo a la importación de crudo. El canciller Bruno Rodríguez defendió en Ginebra que se trata de un “castigo colectivo” orientado a someter al pueblo cubano.
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos y en reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado Volker Türk, Rodríguez afirmó que La Habana resistirá “aún en el peor escenario” y defenderá su soberanía. También expresó disposición al diálogo con Washington, siempre que se base en la igualdad soberana y el respeto mutuo.
La gira diplomática incluyó Vietnam, China, España, Rusia y Francia, con respaldos políticos y anuncios de ayuda humanitaria. Pero el deterioro interno es mayor: escasez de combustible, basura y servicios públicos limitados.