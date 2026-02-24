Putin refuerza discurso bélico ante aniversario de la invasión

Este martes se cumple el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y ante ello el presidente, Vladimir Putin, afirmó que sus tropas combaten “por su futuro, su independencia, la verdad y la justicia”, y destacó el “coraje” y la “fortaleza” de la población. Sus declaraciones se produjeron en una fecha que marca cuatro años desde el comienzo de la ofensiva militar contra el país vecino.

En un mensaje transmitido desde el Kremlin con motivo del Día del Defensor de la Patria, el mandatario ruso subrayó la profesionalidad y la vasta experiencia de los mandos militares. Señaló que se trata de comandantes que han luchado junto a sus soldados desde el inicio de la operación y que han compartido las dificultades del frente. Los describió como personas con fuertes principios morales y verdaderos patriotas.

El Dato: El costo de la reconstrucción y recuperación económica de Ucrania tras cuatro años de guerra asciende a casi 588 mmdd, cifra que triplica el PIB nominal estimado para 2026.

En su intervención prometió acelerar el desarrollo tecnológico militar. Aseguró que Rusia impulsará sistemas avanzados para sus fuerzas armadas y que esa tecnología estará “en buenas manos”. Añadió que se realizarán esfuerzos a gran escala para fortalecer al ejército y la armada, tomando en cuenta la evolución de la situación internacional y la experiencia de combate adquirida durante la operación militar especial.

El jefe del Kremlin mencionó de manera específica la tríada nuclear rusa, cuyo desarrollo calificó como prioridad absoluta. Según expuso, esta capacidad constituye una garantía de seguridad, permite asegurar la disuasión estratégica y contribuye al equilibrio de poder en el mundo. No obstante, indicó que también se incrementará significativamente el potencial de otras ramas y servicios militares, mejorando su preparación, movilidad y capacidad operativa.

195 mmdd son los daños en Kiev: vivienda, transporte y energía

Mientras tanto, en Kiev, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sostuvo que su homólogo ruso inició una tercera guerra mundial. En una entrevista con la BBC divulgada con motivo del aniversario, afirmó que la única respuesta posible es mantener la presión militar y económica para obligar a Moscú a retirarse.

Zelenski rechazó pagar el precio de un alto al fuego que implique la cesión de territorios estratégicos. Se mantiene firme en no entregar el 20 por ciento de la región oriental de Donetsk ni más zonas en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia. A su juicio, esa retirada no sólo debilitaría las posiciones ucranianas, sino sería abandonar a cientos de miles de habitantes y dividir a la sociedad.

Advirtió que una eventual concesión podría satisfacer temporalmente a Moscú, pero que, tras recuperarse, retomaría la ofensiva en pocos años. Insistió en que detener al Kremlin es una victoria para la comunidad internacional.

En Bruselas, los ministros de Exteriores de la Unión Europea no lograron acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, previsto para coincidir con el aniversario. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reconoció que la falta de unanimidad constituye un revés, aunque aseguró que el trabajo diplomático continúa.

Hungría y Eslovaquia bloquearon la adopción del paquete al condicionar su apoyo a la recuperación del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, afectado por ataques. Además, persiste el veto húngaro al préstamo de 90 mil millones de euros a Kiev con cargo al presupuesto comunitario. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a respetar los acuerdos adoptados por los Veintisiete y desbloquear la ayuda.