Trump presume logros en migración y política exterior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso, ayer.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró parte de su discurso sobre el Estado de la Unión en la política migratoria, la seguridad interna y una agenda internacional marcada por Venezuela e Irán, en una intervención que se extendió por casi una hora y 47 minutos ante el Congreso y que evidenció la polarización política en Washington.

Desde el inicio, el magnate delineó lo que presentó como los principales logros de su administración en el último año: aseguró que los cruces fronterizos irregulares se redujeron a niveles históricamente bajos, que el tráfico de fentanilo cayó 56 por ciento y que los indicadores de inflación y criminalidad muestran una tendencia descendente. “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales”, afirmó, en medio de aplausos de la bancada republicana.

El Dato: Trump no mencionó dos iniciativas que costarán casi 100 mil millones de dólares en conjunto: ampliar la detención de inmigrantes y construir el muro fronterizo.

El mandatario sostuvo que su gobierno ha restablecido el control territorial en la frontera sur y defendió una política de admisión estrictamente legal. “Siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, dijo.

MIGRACIÓN, EJE DEL MENSAJE. Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene ahora “la frontera más sólida con diferencia” de su historia y pidió al Congreso aprobar más recursos para el Departamento de Seguridad Nacional. El llamado se produce en un contexto de tensión política tras el cierre temporal de esa dependencia, derivado de la falta de acuerdo presupuestario.

8 guerras asegura Donald Trump que ha terminado

Insistió en que la prioridad de su administración es la protección de sus ciudadanos. “El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, declaró. La frase provocó aplausos de sus aliados republicanos y abucheos del lado demócrata.

Durante el mensaje, las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib interrumpieron el discurso en señal de protesta. “¡Están matando estadounidenses!”, gritó Tlaib en referencia a la muerte de Alex Pretti durante un operativo migratorio.

80 millones de barriles de petróleo ha recibido EU de Caracas

Asimismo, reiteró su respaldo a las redadas y operativos federales, pese a las críticas por presuntos abusos y por el impacto en comunidades migrantes. Defendió la propuesta de la llamada Ley Delilah, que impediría a los estados otorgar licencias comerciales a personas sin estatus legal, y promovió la Ley Save America, que exigiría prueba documental de ciudadanía e identificación oficial para votar en elecciones federales.

También citó cifras que ubican los arrestos por cruces ilegales en 6 mil 070 en enero en la frontera con México, el nivel mensual más bajo desde 1967. Según el magnate, esos datos reflejan el efecto de una política de “tolerancia cero” y del refuerzo de presencia federal.

Donald Trump también se refirió a la situación en la capital del país. Recordó que en agosto de 2025 declaró una emergencia por criminalidad en Washington y desplegó fuerzas federales y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Aseguró que los delitos violentos descendieron 29 por ciento respecto al año anterior.

La estrategia, señaló, demuestra que su administración está dispuesta a intervenir cuando considera que las autoridades locales no actúan con firmeza.

El Tip: El magnate no habló sobre deportación masiva, después de los enfrentamientos en Minnesota entre agentes y manifestantes.

POLÍTICA EXTERIOR. En el plano internacional, el mandatario republicano dedicó un apartado a Venezuela. Aseguró que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de ese país tras la operación que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Calificó a Caracas como “nuevo amigo y socio” en materia energética y prometió transformar la industria petrolera venezolana, que produce alrededor de un millón de barriles diarios y posee las mayores reservas probadas del mundo. La referencia formó parte de su argumento de que Washington ha recuperado influencia estratégica en el hemisferio y ha asegurado suministros energéticos clave.

El giro hacia una mayor cooperación energética con Venezuela representa un cambio significativo respecto a años anteriores de sanciones y aislamiento. Trump lo presentó como una muestra de pragmatismo orientado a fortalecer la seguridad energética y reducir costos internos.

Asimismo, abordó el tema iraní. Sostuvo que Teherán continúa buscando capacidades nucleares y recordó la Operación Martillo de Medianoche, ejecutada el 22 de junio de 2025 contra instalaciones en Fordow, Natanz e Isfahán. “Lo aniquilamos, y quieren empezar de nuevo”, afirmó. “Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas”.

Aunque no anunció nuevas acciones, reiteró que no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear y defendió su política de presión máxima. Respecto a Gaza destacó los esfuerzos de su Gobierno para lograr el regreso de todos los rehenes retenidos en el enclave palestino desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel. “Bajo el alto al fuego que negocié, cada uno de los rehenes, tanto vivos como fallecidos, han regresado a casa. ¿Pueden creerlo? Nadie pensó que fuera posible”, dijo.

En tanto, Donald Trump evitó hablar del cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, sólo se limitó a comentar que si él hubiera sido presidente en 2022 esa guerra no se hubiera llevado a acabo. También comentó que ”estamos trabajando duro” para poner fin a “las matanzas y masacres entre Rusia y Ucrania, donde 25 mil soldados mueren cada mes”.