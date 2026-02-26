Cuba asegura que tripulantes de lancha abatidos buscaban infiltrarse en la isla ‘con fines terroristas’

Bandera de Cuba en su Embajada en Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Cuba aseguró que las cuatro personas “abatidas” este 25 de febrero durante un enfrentamiento armado eran cubanos residentes en Estados Unidos, quienes supuestamente pretendían infiltrarse en la isla “con fines terroristas”.

Más temprano, el Ministerio del Interior informó que una lancha rápida con matrícula de Florida se adentró en aguas territoriales cubanas, cerca del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara.

A bordo de la embarcación “infractora” viajaban diez personas, quienes abrieron fuego contra agentes de una unidad de las Tropas Guardafronteras (TGF). Al responder, los efectivos cubanos abatieron a cuatro presuntos agresores e hirieron a otros seis, quienes recibieron atención médica tras ser evacuados.

Durante el enfrentamiento, en el que los atacantes presuntamente utilizaron fusiles de asalto, armas cortas, cocteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, un comandante cubano también resultó lesionado.

Horas después, el gobierno de Cuba afirmó que “la mayoría” de las diez personas que viajaban en la lancha contaban con “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”.

Detallaron que al menos dos tripulantes, identificados como Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, eran buscados por las autoridades cubanas “a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

El Ministerio del Interior también informó el arresto de Duniel Hernández Santos, quien supuestamente confesó haber sido “ enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada”.

El resto de los tripulantes fueron identificados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Michel Ortega Casanova, obsesionado con la libertad de Cuba

Entre los fallecidos confirmaron la identidad de Michel Ortega Casanova, mientras queda pendiente la identificación de las otras tres personas abatidas.

En entrevista con Associated Press, Misael Ortega Casanova comentó que su hermano Michel estaba casado, tenía una hija embarazada y residía desde hacía más de 20 años en Estados Unidos.

Aunque lamentó su muerte, afirmó que Michel se había obsesionado con la libertad de Cuba. “Solo los cubanos que hemos vivido allá lo entendemos”, señaló. “Se obsesionaron tanto que no pensaron en las consecuencias ni en sus propias vidas”, añadió.

“Responderemos en consecuencia”, afirma Marco Rubio

En tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que agencias estadounidenses se encontraban recopilando información para determinar si los tripulantes de la embarcación eran ciudadanos estadounidenses .

“No voy a especular, no voy a opinar. Averiguaremos qué pasó exactamente y responderemos en consecuencia”, declaró durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), en San Cristóbal y Nieves.

