Juez de EU anula deportaciones a terceros países

Edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland, el 9 de septiembre de 2025.

Un juez federal estadounidense declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional que permitía deportar migrantes a “terceros países” sin notificación previa ni oportunidad de objeción. La decisión representa un revés para la agenda migratoria del presidente Donald Trump y su campaña de expulsiones masivas.

El juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Massachusetts, falló a favor de un grupo de extranjeros que presentó una demanda colectiva el año pasado contra el Departamento de Seguridad Nacional. En su resolución, determinó que la política debía ser anulada por violar la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso. No obstante, suspendió los efectos del fallo durante 15 días para permitir una apelación.

El Tip: La administración presentó apelaciones de emergencia hasta la Corte Suprema, que en junio permitió reanudar las deportaciones a terceros países.

La norma, emitida en marzo de 2025 y reafirmada en julio, establecía que las autoridades migratorias podían trasladar a personas a países distintos a los señalados en sus órdenes de deportación, siempre que el gobierno recibiera garantías de que no serían perseguidas ni torturadas. Los funcionarios no estaban obligados a preguntar si el migrante temía ser enviado a ese destino. Sólo podían impugnar la medida si manifestaban expresamente su temor.

Murphy cuestionó la validez de esas supuestas garantías y afirmó que la política pretendía sustituir protecciones ordenadas por el Congreso. Señaló que nadie sabía con certeza a quién cubrían ni por qué eran consideradas creíbles. “No está bien, ni es legal”, escribió, al subrayar que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin el debido proceso.

4 extranjeros presentaron una demanda colectiva

El caso surgió tras la demanda de cuatro extranjeros y derivó en una orden preliminar que exigía notificación escrita y una oportunidad significativa para alegar riesgos de tortura o persecución. El juez sostuvo que el gobierno violó sus órdenes, como en el caso de un guatemalteco, que trasladaron a México y fue devuelto a Guatemala.