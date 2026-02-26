Kiev acusa a Moscú de querer desviar la atención

Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una zona antidrones, ayer.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó ayer las afirmaciones del Kremlin sobre supuestos planes del Reino Unido y Francia para entregar armas nucleares a su país y sostuvo que Moscú intenta desviar la atención ante la falta de avances en el frente.

“Normalmente, cuando Rusia no consigue victorias en el campo de batalla empieza a buscar un arma nuclear en el territorio de Ucrania. En Ucrania no hay armas nucleares, desgraciadamente”, declaró en Kiev durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con quien acordó reforzar la cooperación bilateral.

Ucrania poseyó el tercer arsenal nuclear más grande del mundo hasta diciembre de 1994, cuando renunció a él a cambio de garantías de integridad territorial por parte de Rusia, compromiso que, según Kiev, fue vulnerado con la anexión de Crimea y el conflicto en el Donbás.

Asimismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Londres y París trabajan “activamente” para suministrar armamento nuclear a Ucrania. Calificó la maniobra como una “flagrante violación” del derecho internacional en materia de no proliferación.