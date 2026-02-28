Hay muchas señales de que líder supremo de Irán ‘ya no está’: Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque conjunto contra Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que hay indicios de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei “ya no está”, lo que haría referencia a que perdió la vida durante el ataque que su país y Estados Unidos ejecutaron contra Irán este sábado.

En un mensaje a medios, Netanyahu aseguró que “tenemos indicios de que Jamenei ya no está”, sin referirse explícitamente a su muerte, según la traducción recuperada por la agencia Reuters.

🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: Netanyahu: "Hay muchas señales de que Jamenei ya no está vivo". pic.twitter.com/8LZrakfFOJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

En el mismo mensaje, Netanyahu confirmó que el ataque que lanzó contra Irán este sábado, en el contexto de la Operación Rugido del León, apuntó directamente contra el lugar donde se encontraba el líder supremo.

Lo anterior, dijo Netanyahu, permitió erradicar el plan de Jamenei para “destruir a Israel”, lo cual sugiere que el ayatolá fue eliminado, aunque no se ha confirmado.

Hemos apuntado el lugar donde se encontraba Jamenei. Este tirano ha diseminado el terrorismo a lo largo de todo el mundo, y era el arquitecto de un plan para destruir a Israel. Este plan ha sido completamente destruido. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: Netanyahu: "Hemos apuntado al lugar donde se encontraba Jamenei". pic.twitter.com/3eXnSL3fzx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

Por otro lado, Netanyahu aseguró que, derivado de este ataque, murieron varios funcionarios iraníes involucrados en el programa nuclear de este país, y remarcó que seguirán buscando eliminar a más.

Hemos matado a varios líderes involucrados en el programa nuclear de Irán, y seguiremos apuntando a varios más Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: Netanyahu: "Hoy hemos matado a varios líderes importantes que están involucrados en el programa nuclear de Irán y continuaremos atacando varios sitios de este régimen". pic.twitter.com/8iisJalbdM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

De acuerdo con reportes extraoficiales, entre los muertos se encontrarían el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, reconoció que “puede que hayamos perdido a algunos comandantes”, sin proporcionar nombres.

Asimismo, en declaraciones al medio NBC News, Araghchi aseguró que, hasta donde tenía conocimiento, Alí Jamenei seguía vivo. No obstante, la ambigüedad de esta declaración provocó dudas en la prensa internacional. Además, Jamenei no ha aparecido públicamente ni se ha mostrado prueba de vida.

🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: Netanyahu a los iraníes: "Tendrás tu momento, un momento en el que se te exigirá que salgas a las calles para terminar el trabajo y derrocar a este régimen". pic.twitter.com/INHJEgymgn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

Finalmente, Netanyahu se dirigió al pueblo iraní, y aseguró que “pronto” llegará su momento para volver a las calles en favor de “terminar el trabajo y derrocar a este régimen”.

Esta es una oportunidad que no volverá. Tendrás tu momento, en el cual serás llamado a tomar las calles a terminar el trabajo y derrocar a este régimen Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am