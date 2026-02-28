Tensión EU-Irán dispara alertas para dejar la zona

De izq. a der.: los enviados de EU, Jared Kushner y Steve Witkoff, y el canciller de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, el jueves, en las negociaciones sobre Irán.

En medio del temor creciente por un posible ataque de Estados Unidos contra Irán, al menos 15 países han emitido alertas para que sus ciudadanos y personal diplomático para que eviten viajar a la nación de Medio Oriente y países vecinos, incluido Israel.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su gobierno tiene “una gran decisión que tomar” con respecto al régimen iraní, y que “no está contento” con las conversaciones con ese país hasta ahora, pero que esperará a ver qué ocurre en otras rondas de negociaciones sobre su programa nuclear.

La embajada de EU en Israel emitió este viernes una recomendación urgente al personal no esencial que quisiera irse, a que abandone el país, señalando que una acción militar podría ser inminente. También se anunció está retirando a su personal no escencial y sus familiares del Líbano.

Reino Unido informó que ha retirado a todo su personal de Irán, y que trasladó a parte de su personal diplomático de Tel Aviv, otro lugar dentro de Israel; China, Serbia, Polonia y Suecia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán; India, Chipre, Brasil y Singapur también emitieron alertas para que sus connacionales abandonen de inmediato la zona de posible conflicto bélico.

Otros como Francia, Alemania, Australia y Finlandia pidieron evitar viajar a Israel. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también pidió viajar al país sionista, así como a Irán.

En tanto, el presidente Trump afirmó que “no está contento” con las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.

“No estoy contento con el hecho de que no están dispuestos a darnos lo que debemos tener. Eso no me entusiasma. Veremos qué pasa. No estamos exactamente contentos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares”, declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca.

Interrogado sobre los riesgos de que EU se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio si lanza ataques contra Irán, respondió: “Supongo que se podría decir que siempre hay un riesgo. Ya sabes, cuando hay guerra, existe el riesgo de cualquier cosa, buena o mala”.

Más tarde, en un mitin celebrado en Texas, el mandatario señaló: “Tenemos por delante una gran decisión que tomar. ¿Saben?, no es fácil, nada fácil. Es un país que lleva 47 años destrozando a la gente. (Sus gobernantes) son gente muy difícil.

“Quiero subrayar que son gente muy peligrosa y difícil. Han destrozado barcos, han matado a mucha gente, no solo a estadounidenses, sino a muchísima gente. Ha sido terrible. 32 mil personas han muerto en los últimos dos o tres meses”, explicó.

Trump afirmó que los representantes de Teherán “quieren llegar a un acuerdo” sobre su programa atómico, pero que éste debe ser “un acuerdo significativo”, aunque aseguró que prefiere solventar la actual crisis “por la vía pacífica”.

La mañana del viernes, el Departamento de Estado anunció que el secretario Marco Rubio hará un viaje rápido a Israel a comienzos de la próxima semana, lo que podría indicar un plazo más largo para cualquier posible ataque.

Irán y Estados Unidos se retiraron el jueves de otra ronda de negociaciones nucleares en Ginebra sin un acuerdo. Está previsto que la próxima semana se celebren conversaciones técnicas en Viena.

En tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y EU a sus instalaciones en junio de 2025.