Miles marchan en países con población chií tras muerte de Jamenei; mueren 10 en consulado de EU en Pakistán

Protestas y marchas de comunidades chiíes se replicaron en Pakistán, Irak y la Cachemira india tras los ataques contra Irán.

La muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, desató este domingo una ola de protestas en varios países de mayoría chií que derivaron en enfrentamientos violentos, con un saldo de al menos 10 muertos y más de 30 heridos frente al Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi.

De acuerdo con información difundida por autoridades locales y medios regionales, los disturbios comenzaron cuando cientos de manifestantes intentaron ingresar al complejo diplomático estadounidense tras conocerse los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, operación en la que murió el líder supremo iraní.

Manifestantes se enfrentan con fuerzas de seguridad frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi tras la muerte del líder iraní. ı Foto: Reuters

Las fuerzas de seguridad paquistaníes intervinieron para contener a la multitud luego de que se rompiera el perímetro de seguridad y se registraran actos vandálicos.

Según reportes citados por la agencia Reuters, los agentes del consulado abrieron fuego cuando los manifestantes avanzaron hacia el recinto, mientras policías emplearon gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

Autoridades sanitarias del Hospital Civil de Karachi confirmaron que las víctimas fallecieron por impactos de bala y que los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos de la ciudad.

Pakistanis stormed the US consulate in Karachi to protest against the US attack on Iran.



The US Marines opened fire.



Eight Pakistanis killed.



Washington should take note: deep-seated anti-American hatred runs through the Pakistani street. Whatever “friendship” the US believes… pic.twitter.com/LS0Xhr9aUd — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) March 1, 2026

Al respecto, el gobierno provincial de Sindh expresó su “profundo pesar” por las muertes y anunció una investigación oficial para determinar responsabilidades y esclarecer cómo escaló la violencia. Además, el ministro del Interior de Pakistán llamó públicamente a mantener la calma, aunque reconoció el impacto emocional que la muerte del líder iraní provocó entre la población.

Por otro lado, las protestas se extendieron a otras ciudades paquistaníes. En Lahore se registraron concentraciones frente al consulado estadounidense que fueron contenidas sin violencia mayor, mientras que en la región de Gilgit-Baltistán manifestantes incendiaron un edificio de oficinas de Naciones Unidas sin que se reportaran víctimas, según agencias internacionales.

Manifestantes se enfrentan con fuerzas de seguridad frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi tras la muerte del líder iraní. ı Foto: Reuters

Las tensiones también alcanzaron Irak, donde fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos a manifestantes reunidos cerca de la Zona Verde de Bagdad, área que alberga la embajada estadounidense.

Miles de fieles chiíes marcharon de manera pacífica en la Cachemira india para rendir homenaje a Jamenei, en medio de consignas contra Washington y Tel Aviv.

El sábado, Irán confirmó la muerte del líder religioso y anunció 40 días de luto oficial, mientras la situación mantiene elevada la tensión política y diplomática en Medio Oriente y el sur de Asia.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am