Suman seis militares estadounidenses muertos en guerra contra Irán

Columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, capital de Irán.

En el cuarto día de la guerra contra Irán, el Comando Central de los Estados Unidos (USCENTCOM) anunció que suman seis bajas estadounidenses durante la denominada “Operación Furia Épica” que, según el presidente Donald Trump, podría extenderse hasta por cinco semanas.

En un escueto comunicado, el Comando Central informó que “recientemente” fueron recuperados los restos de otros dos miembros del servicio de una instalación atacada por Irán. Ambos efectivos, añadió, se encontraban desaparecidos

“Las identidades de los caídos se mantienen ocultas hasta 24 horas después de la notificación a los familiares”, agregó.

Trump advirtió que la operación podría dejar más bajas estadounidenses en las próximas semanas, que justificó al afirmar que “así son las cosas”.

En tanto, el republicano afirmó que Estados Unidos cuenta con un “suministro prácticamente ilimitado” de municiones para “librar guerras eternamente, y con mucho éxito”.

A través de su plataforma Truth Social, declaró que la cantidad de municiones que tiene Estados Unidos “nunca han sido tan altas ni mejores”, y añadió que “armamento adicional de alto grado” está “almacenado en países remotos” .

Más temprano este 2 de marzo, al ser cuestionado sobre las seis bajas estadounidenses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que las operaciones militares contra Irán no conducirían a una “guerra sin fin” y que el objetivo era destruir los misiles de Teherán, su marina y otras infraestructuras de seguridad.

“Los estamos atacando quirúrgicamente, de manera abrumadora y sin disculpas”, dijo en conferencia de prensa, al hacer eco de las palabras de Trump y pronosticar más bajas.

El Pentágono también informó que Kuwait “derribó por error” tres aviones de combate estadounidenses, aunque los seis pilotos a bordo fueron eyectados de los F-15E Strike Eagles y rescatados con vida.

Estados Unidos e Israel han matado a 742 civiles en Irán

Mientras tanto, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) estima que desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, suman 742 civiles muertos y otros 971 lesionados.

Entre los fallecidos, la ONG contabiliza a 176 menores de 18 años, mientras 624 muertes reportadas están en proceso de verificación .

