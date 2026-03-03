Aumenta la tensión en los países de la región

Un ataque israelí y estadounidense en una estación de policía, ayer.

Donald Trump afirmó que pronto se conocerá la represalia por el ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y por la muerte de militares en el conflicto con Irán. En entrevista con NewsNation, citada por la periodista Kellie Meyer, dijo que no considera necesario desplegar tropas sobre el terreno.

La sede diplomática fue impactada por dos drones, lo que causó un incendio limitado y daños menores, según Arabia Saudita. Washington ordenó confinamiento para sus ciudadanos en Riad, Yeda y Dhahran, y restringió viajes a instalaciones militares.

85 civiles y 11 militares murieron en las últimas 24 h en Irán

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques contra fuerzas de EU en Dubái y Kuwait. En Irak, la Resistencia Islámica se atribuyó un ataque con drones contra un hotel en Erbil que albergaría tropas de EU.

A su vez, Hezbollah lanzó proyectiles hacia el norte de Israel, lo que derivó en bombardeos de mayor escala en Beirut y el sur de Líbano. Israel movilizó a 100 mil reservistas y advirtió que todas las opciones siguen abiertas.

Por su parte, Qatar informó que interceptó la mayoría de misiles y drones iraníes dirigidos a su territorio. Australia confirmó un ataque contra la base aérea de Al Minhad, donde se encuentran sus tropas, sin reportar bajas.

Mientras que en Irán, un apagón parcial de internet supera las 48 horas. La organización HRANA reportó al menos 742 civiles muertos desde el 28 de febrero, incluidos 176 niños, cifras no verificadas de forma independiente. La UNESCO denunció que el bombardeo de una escuela primaria, con más de 160 fallecidos, viola el derecho humanitario.