España responde a Donald Trump: Debe respetar acuerdos con UE

El Gobierno español afirmó que Estados Unidos debe respetar los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, luego de que el Presidente Donald Trump dijo que cortaría todo comercio con el país ibérico por su respuesta a la guerra en Medio Oriente.

🌎⚠️ Tensión internacional en aumento.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con cortar todo comercio con España, luego de que ese país rechazara el ataque conjunto con Israel contra Irán.https://t.co/96AbmURiPY pic.twitter.com/yLvZYqnmeY — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 3, 2026

“España cumple sus compromisos, es un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa. Si la Administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EU”, señaló el Ejecutivo.

“Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, dijeron fuentes gubernamentales, según medios locales.

Esta mañana, en reunión bilateral con el Canciller alemán Friedrich Merz desde la Sala Oval, Donald Trump aseguró que EU no necesita absolutamente nada de España.

“Algunos de los europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott (Bessent) que cortara todos los tratos con España. Ahora España, en realidad, dijo que no podemos usar sus bases y eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos, podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo, pero no tenemos que hacerlo. Fueron poco amigables y por eso les dije que no queremos nada con España.

“España no tiene absolutamente nada que nosotros necesitemos, más que gente maravillosa. Tienen gente maravillosa, pero no tienen un gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España, esa es la situación”, manifestó Donald Trump.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR