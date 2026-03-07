El conflicto es un “error” e “ilegal”: Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió ayer en su rechazo a la “guerra ilegal” de Irán, de la que dijo que “es un extraordinario error que vamos a pagar”, al afirmar por otro lado su “admiración” por la sociedad estadounidense y su “respeto” a la Presidencia de ese país, encabezada por Donald Trump.

“Esta escalada bélica es una amenaza real para la prosperidad de las familias y empresas y va a impactar sobre todo en las economías domésticas, así que la disyuntiva no es si estamos a favor del régimen de Irán o no, sino si estamos a favor de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní contra su población, particularmente contra mujeres y niñas, pero eso no significa que se deba violentar el orden internacional”, afirmó.

En conferencia conjunta con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, el mandatario defendió el envío de una fragata a Chipre para tareas de protección y defensa en el marco del actual conflicto sin pedir la autorización del Congreso.

“Tenemos la misma determinación en decir no a la guerra en Irán y en ser solidarios con un Estado miembro de la Unión Europea víctima de ese conflicto”, insistió, y añadió que se trata de una “misión defensiva y nada ofensiva” que se ajusta a la ley orgánica de defensa nacional aprobada en 2005.

Tras las amenazas de Trump a España, Sánchez volvió a reivindicar el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo transatlántico, pero “desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad”, con reglas y no con la confrontación. Y sin hacer alusión directa al mandatario estadounidense, expresó su “enorme respeto” por la instituciones de ese país y su “admiración por el pueblo estadunidense”.