Petróleo supera los 90 dólares; Irán sigue bajo ataque

EL WTI cerró con un crecimiento semanal de 30 por ciento; el lunes 2 de marzo alcanzó un precio de 71.23 dpb.

Durante el transcurso de este viernes, el precio del petróleo de referencia alcanzó los 90 dólares por barril, a una semana que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques a Irán.

El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense de referencial, alcanzó un máximo de cotización de 92.53 dólares por barril durante este viernes, para cerrar operaciones en 90.90 dólares, un incremento de 12.21 por ciento respecto al precio del jueves anterior, cuando cerró operaciones en 81.01 dólares por barril.

Por su parte, el precio del Brent llegó un pico de 94.51 dólares por barril, para finalizar operaciones de este viernes en 93.04 dólares por barril, donde se aprecia un aumento de 8.93 por ciento en comparación con el jueves pasado, al cotizar en 85.41 dólares por barril.

EL TIP: EL GOBIERNO de China ordenó la suspensión de exportaciones de diésel y gasolina, derivado a que el conflicto en el golfo Pérsico interrumpe suministro de petróleo.

En cuanto a la Mezcla Mexicana, al culminar operaciones de este viernes llegó a un costo de 83.64 dólares por barril, lo que significa un aumento de 11.16 por ciento sobre el precio de cotización del jueves, cuando llegó a 75.24 dólares por barril.

Para el ministro de Energía de Qatar, Saeed Al Kaabi, la persistencia del conflicto armado en Asia Occidental generaría la suspensión de producción de los países exportadores del Golfo, por lo que estimó que el precio del petróleo podría alcanzar los 150 dólares por barril.

En una entrevista al Financial Times, Al Kaabi comentó que las consecuencias de los ataques son evidente en la infraestructura energética, y explicó, luego del reciente ataque con drones a tal planta de gas licuado (GNL) en Ras Laffan, ciudad industrial administrada por Qatar Petroleum, e incluso si el conflicto bélico culminara hoy mismo, serían necesarias semanas o meses para que Qatar normalizara el suministro.

150 DÓLARES por barril, estima Qatar si guerra no cesa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en su red social TruthSocial, que el único acuerdo posible que plantea a Irán es la “rendición incondicional”.