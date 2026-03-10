Estados Unidos afirma que destruyó 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos dice que destruyó 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz, el 10 de marzo de 2026.

Durante el décimo día de la guerra contra Irán, Estados Unidos afirmó haber destruido 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz, además de otras embarcaciones iraníes.

En la red social X, el Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) difundió un video con imágenes de al menos ocho ataques, aunque no informó sobre bajas iraníes.

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump reconoció que no había recibido informes de minas en el estrecho de Ormuz; sin embargo, exigió a Irán retirar “inmediatamente”, cualquier explosivo que pudiera haber colocado en la estratégica vía marítima por la que, hasta antes del inicio del conflicto, circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

“Si por cualquier motivo se instalaron y no se retiran a la brevedad, las consecuencias militares serán de un nivel nunca antes visto” , advirtió este martes.

Además, dijo, “estamos empleando la misma tecnología y capacidad de misiles utilizada contra el narcotráfico para eliminar cualquier embarcación que intente minar el estrecho de Ormuz. Se actuará contra ellas con rapidez y violencia. ¡Cuidado!“.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que el Comando Central de Estados Unidos “ha estado eliminando buques minadores inactivos en el estrecho de Ormuz, con precisión implacable".

“No permitiremos que terroristas tomen como rehén el estrecho de Ormuz. Al debilitado régimen iraní: ¡se le ha puesto oficialmente sobre aviso!”, añadió en su cuenta de X.

Al respecto, CNN informó más temprano que Irán había sembrado “varias docenas” de minas en el estrecho de Ormuz, al citar a dos fuentes con conocimiento de informes de inteligencia estadounidenses sobre el asunto.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió previamente que cualquier buque vinculado “con los agresores de Irán” no tiene derecho a cruzar el estrecho de Ormuz , que permanece prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

En tanto, este 10 de marzo venció el plazo fijado por el CGRI para que países árabes y europeos a rompieran relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos como condición para transitar sin restricciones por el canal.

De acuerdo con las agencias ​​estatales IRIB e ISNA, el CGRI afirmó que los países que expulsaran a embajadores israelíes y estadounidenses tendrían “completa libertad y autoridad” para navegar las aguas del golfo Pérsico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr