Delcy Rodríguez, jefa de Estado reconocida

El gobierno de Estados Unidos notificó a un tribunal de Nueva York que reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, una decisión que impacta el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en esa corte.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para comunicar que Washington reconoce a Rodríguez como la única autoridad capaz de actuar en nombre del Estado venezolano.

El anuncio ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el reconocimiento del gobierno encabezado por Rodríguez, días después de que ambos países restablecieran relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

La decisión debilita la posición de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas. En la carta, Kozak reiteró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y sostuvo que esa postura continúa vigente.

El funcionario añadió que el 5 de marzo Washington anunció la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidencia interina de Rodríguez. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia un proceso gradual que permita crear condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.