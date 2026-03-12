ONU alerta por retórica racista desde Casa Blanca

Policía detiene a una manifestante contra el ICE en Minnesota, el 11 de febrero.

Un informe urgente del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advirtió ayer que la retórica utilizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con declaraciones de otros dirigentes políticos, contribuye a un clima que favorece violaciones graves a los derechos humanos.

El organismo, integrado por 18 especialistas independientes que supervisan el cumplimiento de la Convención Internacional para erradicar el racismo, expresó su profunda preocupación por el crecimiento del “discurso de odio racista” en territorio estadounidense. Según el comité, el uso de expresiones despectivas, deshumanizantes y estereotipos perjudiciales ha sido dirigido contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

El Dato: El informe responde a una solicitud por los operativos en Minnesota

De acuerdo con el documento, estos grupos son retratados reiteradamente como criminales o como una carga para la sociedad por figuras públicas influyentes en los niveles más altos del Estado, particularmente por Trump. Para el CERD, este tipo de narrativas fomenta la intolerancia social y puede incitar a actos de discriminación racial y delitos motivados por odio. El informe también señala inquietudes sobre el uso sistemático de perfiles raciales durante operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales. Según el comité, la selección de personas de origen hispano o latino, africano y asiático para controles de identidad arbitrarios derivó en detenciones generalizadas de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, así como de individuos percibidos como tales.

2 estadounidenses fueron asesinados por el ICE

Entre las acciones más polémicas destacan las redadas y detenciones masivas realizadas en enero en Minnesota. Miles de agentes federales participaron en la operación, que el gobierno describió como misiones selectivas dirigidas contra delincuentes.

Sin embargo, la ofensiva provocó fuertes críticas después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.