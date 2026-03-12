El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza ha estado rodeado de polémica desde los años noventa, pues uno de los hombres más buscados por la justicia de Chile.

El también fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. Durante años, residió en Argentina bajo la condición de refugiado político, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.

Sin embargo, hoy se confirmó que sería extraditado a Santiago para enfrentar la justicia. Su nombre se ha mantenido en tendencia en redes sociales, por ello te contamos quién es esta controversial figura.

¿Quién es Galvarino Apablaza?

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, conocido como Comandante Salvador, nació el 9 de septiembre de 1950 en Santiago, Chile. Fue uno de los líderes más visibles del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización armada que operó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Apablaza fue el primer líder del destacamento militar del Partido Comunista en La Habana, Cuba, donde recibió entrenamiento de Fidel Castro en 1974. Años después, en 1988, llegaría a convertirse en el líder del FPMR.

A este hombre se le atribuye la planificación de diversas acciones armadas, entre ellas el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, figura clave en la transición democrática chilena. Del mismo modo, sería responsable del secuestro al empresario Cristián Edwards, con la finalidad de recaudar dinero para financiar el movimiento.

Tras el crimen, Galvarino Apablaza huyó a Argentina, donde solicitó asilo político. En 2004, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le otorgó el estatus de refugiado, argumentando que su persecución tenía motivaciones políticas y que fue torturado.

Sin embargo, este reconocimiento fue cuestionado por distintos sectores en Chile, que exigían su extradición para enfrentar la justicia. Finalmente, alrededor del 14 de febrero de 2026, por fallo judicial en Argentina, el exguerrillero perdió su estatus como refugiado y será extraditado este jueves 12 de marzo.

Se confirma la extradición de Galvarino Apablaza a Chile

El 11 de marzo, Patricia Bullrich, senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exministra de Seguridad, anunció la decisión de extraditar a Galvarino Apablaza. La funcionaria dijo al medio Clarín: “Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos que mataron en sus países”.

Bullrich recordó que durante su gestión impulsó normativas para retirar la condición de refugiado a Apablaza y a otros acusados de homicidios. La medida fue finalmente aceptada por la justicia argentina, lo que permitió avanzar en el proceso de entrega a Chile.

De acuerdo con medios locales, este jueves se llevó a cabo la extradición; 11 funcionarios de seguridad chilenos habrían viajado a Buenos Aires para trasladar al exlíder del FPMR.

Ahora Galvarino Apablaza deberá enfrentar la justicia y los cargos por ser el presunto autor intelectual del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.