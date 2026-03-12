Se registra tiroteo en sinagoga en Michigan, EU

El tiroteo fue reportado hacia el mediodía de este jueves.

La Policía respondió a informes de un “tirador activo” en una sinagoga a las afueras de Detroit, donde se eleva una columna de humo desde el techo.

La televisora WDIV-TV informa que un camión se estrelló contra la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield, Michigan, el jueves.

Las imágenes del lugar muestran docenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que agentes se encuentran en la escena de una “aparente situación de atropello con vehículo y tirador activo” en la sinagoga.

La oficina del sheriff del condado de Oakland County informó que las autoridades están despejando el edificio. Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de un centro de aprendizaje para la primera infancia dentro del edificio después de recibir autorización de la Policía.

El distrito escolar de West Bloomfield School District fue puesto en confinamiento de seguridad.

La Federación Judía de Detroit recomendó a todas las organizaciones judías de la zona “que implementen el protocolo de cierre patronal: nadie debe entrar ni salir de su edificio”.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

