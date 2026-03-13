Violencia golpea universidad y templo judío en Estados Unidos

Dos episodios de violencia registrados ayer en Estados Unidos encendieron las alarmas de las autoridades federales. Un tiroteo en un campus universitario en Virginia y un ataque con vehículo contra una sinagoga en Michigan son investigados por el FBI como hechos potencialmente vinculados al extremismo y al odio dirigido contra comunidades específicas.

El primer hecho violento se registró en West Bloomfield, Michigan, cuando un sospechoso embistió con un camión el edificio del Templo Israel, la sinagoga reformista más grande de Estados Unidos. El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, informó que la policía recibió reportes de disparos alrededor de la 1:35 de la tarde. El vehículo impactó el inmueble y posteriormente se incendió.

El Dato: Michigan tiene una de las comunidades árabes más numerosas y una comunidad judía importante, en el área metropolitana de Detroit.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso salió del vehículo con un rifle y fue confrontado por la seguridad del lugar. Sin embargo, Bouchard señaló que el atacante fue hallado muerto dentro del vehículo.

Las autoridades también investigan la presencia de explosivos tipo mortero en el automóvil, que se incendió tras el impacto. El cuerpo del agresor quedó gravemente quemado, lo que dificulta su identificación.

Uno de los principales agentes de seguridad del recinto resultó herido al ser atropellado por el vehículo cuando se produjo el choque contra el edificio. Fue trasladado a un hospital local y se espera que se recupere. Además, 30 agentes del orden fueron hospitalizados por inhalación de humo durante la emergencia.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó su solidaridad con la comunidad judía de Michigan y prometió que se llegará “al fondo del asunto”. También el presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó su apoyo a los líderes comunitarios de Detroit.

2 Personas resultaron heridas en Virginia

TIROTEO TERRORISTA. Más temprano, en el campus de la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, un hombre armado irrumpió en una clase dentro del edificio Constant Hall, parte de la Facultad de Negocios. De acuerdo con el FBI, el atacante fue identificado como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, exmiembro de la GN de Virginia.

Dominique Evans, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Norfolk, informó durante una conferencia de prensa que el sospechoso había pasado varios años en prisión tras declararse culpable en octubre de 2016 de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista ISIS.

Según una fuente policial citada por CBS News, el agresor ingresó al aula y preguntó si se trataba de una clase del ROTC. Tras recibir una respuesta afirmativa, abrió fuego contra los presentes. El instructor, un oficial retirado del Ejército, resultó mortalmente herido.

El tiroteo dejó además a dos personas heridas. Una fue trasladada al Hospital General Sentara Norfolk, donde falleció. La otra permanece en estado crítico. El sospechoso murió tras ser sometido por estudiantes. De acuerdo con CBS News, uno de ellos lo atacó con un cuchillo.