Izan bandera estadounidense en Embajada de EU en Venezuela, tras 7 años retirada | VIDEO

Izan bandera de EU en la Embajada de este país en Venezuela; representa inicio de "nueva etapa", según Encargada de Negocios.

La bandera de Estados Unidos volvió a ser izada en la Embajada de este país en Caracas, Venezuela, tras siete años retirada, hecho simbólico que refleja el inicio de “una nueva etapa” en las relaciones entre ambos países, como lo expresó la Encargada de Negocios de Washington en el país sudamericano, Laura Dogu.

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de EU en Venezuela compartió una fotografía de la bandera de Estados Unidos siendo arriada en la sede de la representación diplomática, en la capital venezolana.

Al pie, se observan tres militares y a Laura Dogu, quien es la encargada de llevar la bandera hasta la punta del asta.

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🇺🇸 Onward with Venezuela. pic.twitter.com/lmPB6DAd65 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

La publicación estuvo acompañada por un mensaje firmado por la misma Encargada de Negocios, quien aseguró que, con este acto simbólico, “ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela



Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela



En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

La suspensión de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ocurrió en 2019, durante el mandato del entonces presidente Nicolás Maduro, quien, siguiendo la línea de su antecesor Hugo Chávez, gobernó con una fuerte retórica antiestadounidense.

Maduro Moros fue capturado por fuerzas estadounidenses en un operativo ejecutado el 3 de enero. El chavista y su esposa, Cilia Flores, son acusados de varios delitos vinculados con el narcotráfico y narcoterrorismo.

Tras la captura de Maduro, la aliada del chavismo, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada. Aunque ella ha mantenido una retórica antiimperialista similar a la de Chávez y Maduro, ha mantenido una colaboración estrecha con la Casa Blanca, como lo ha reconocido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este contexto, Laura Dogu llegó en febrero para reabrir las relaciones diplomáticas entre EU y Venezuela, bajo el cargo de Encargada de Negocios.

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