Trump afirma que Cuba quiere llegar ‘pronto’ a un acuerdo con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba busca alcanzar un acuerdo con Washington y afirmó que este podría concretarse “muy pronto”, en medio de las tensiones políticas y económicas que atraviesa la isla.

Durante declaraciones recientes, el mandatario estadounidense calificó a Cuba como una “nación fallida” y sostuvo que las autoridades del país caribeño estarían interesadas en negociar con su administración.

“Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que lo haremos muy pronto; hacer un acuerdo o hacer todo lo que tengamos que hacer”, afirmó Trump al referirse a la posibilidad de un entendimiento entre ambos gobiernos.

🇨🇺 Donald Trump, afirmó que Cuba “quiere un acuerdo” y señaló que podría alcanzarse “muy pronto”.



“Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que lo haremos muy pronto; hacer un acuerdo o hacer todo lo que tengamos que hacer.” pic.twitter.com/1iYk7EZWfU — Azucena Uresti (@azucenau) March 16, 2026

Las declaraciones surgen en un contexto marcado por la profunda crisis económica y energética que enfrenta la isla, caracterizada por escasez de combustible, apagones prolongados y dificultades en el suministro de alimentos y bienes básicos.

En ese escenario, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido en días recientes que existen contactos y conversaciones con funcionarios estadounidenses para abordar diversos temas bilaterales, aunque ha subrayado que cualquier diálogo debe respetar la soberanía del país.

La relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado marcada durante décadas por tensiones diplomáticas, sanciones económicas y diferencias ideológicas desde la ruptura de relaciones tras la revolución cubana de 1959.

Si bien en distintos momentos se han registrado intentos de acercamiento entre ambos países, las negociaciones han enfrentado obstáculos relacionados con sanciones, derechos humanos y temas políticos.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles específicos sobre el tipo de acuerdo que podría alcanzarse ni los términos de las posibles negociaciones. Sin embargo, las declaraciones de Trump han generado expectativas y también interrogantes sobre el rumbo que podrían tomar las relaciones entre ambos países en los próximos meses.

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MSL