EU prevé un pacto cercano con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría alcanzar pronto un acuerdo con Cuba, aunque aclaró que la prioridad inmediata de su administración es atender el conflicto con Irán.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, declaró el magnate. Sin embargo, matizó que las conversaciones con La Habana continuarán después de que Washington resuelva la situación con Irán.

Las declaraciones se producen en medio de una etapa de fuerte tensión bilateral. Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero a la isla y cortó el suministro de crudo procedente de Venezuela. Posteriormente, la Casa Blanca anunció aranceles para los países que exporten petróleo hacia territorio cubano.

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En semanas recientes, Donald Trump también ha advertido que podría tomar control de la isla “de forma amistosa u hostil”. Además, ha reiterado que el gobierno cubano “caerá muy pronto”, al considerar que el país atraviesa una profunda crisis económica.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viernes que existen contactos con Washington para intentar resolver las diferencias entre ambos gobiernos mediante el diálogo.