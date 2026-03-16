Tercera semana de guerra sin garantías de abasto de crudo

Buques petroleros y de carga se alinean en el estrecho de Ormuz, visto desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que la OTAN podría enfrentar consecuencias graves si los países aliados no colaboran para garantizar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán tras los ataques estadounidenses y de Israel.

En una entrevista con el diario Financial Times, el magnate sostuvo que la seguridad de esa vía marítima es un asunto que debe involucrar a las naciones que dependen del suministro energético proveniente del Golfo Pérsico. “Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí”, afirmó el republicano, al señalar que economías como Europa y China dependen en gran medida del petróleo transportado por esa ruta.

El Dato: El magnate dijo que podría posponer una cumbre planificada con Xi Jinping e instó a Beijing a ayudar a abordar las interrupciones en el estrecho.

Donald Trump endureció su postura al advertir sobre el impacto político y estratégico que tendría una negativa de los aliados. “Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, declaró.

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Asimismo, Donald Trump declaró que ha “exigido” que unos siete países que dependen en gran medida del petróleo de Oriente Medio se unan a una coalición para vigilar el estrecho de Ormuz.

El sábado, el magnate dijo a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido como países que esperaba que enviaran barcos al estrecho.

El cierre del paso marítimo fue anunciado por el nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jamenei, lo que elevó la tensión internacional en medio del conflicto que ya cumple 16 días. Ante ese escenario, Washington ha solicitado a diversas potencias que envíen unidades navales para mantener abierta la vía considerada una de las más transitadas del planeta.

El Tip: Trump declaró que “exigió” que unos siete países que dependen del petróleo de Oriente Medio se unan a una coalición para vigilar el estrecho de Ormuz.

Presión internacional. Por su parte, el embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, respaldó el llamado de Trump y exhortó a los aliados a involucrarse directamente en la protección del tráfico marítimo.

“Eso es lo que el presidente Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre”, afirmó durante una entrevista en CNN, donde añadió que la medida busca evitar que Irán condicione la estabilidad económica global. Según Waltz, la cooperación internacional permitiría proteger las economías dependientes del suministro energético que atraviesa la zona.

El diplomático recordó episodios históricos similares, como la llamada guerra de los petroleros en la década de 1980, cuando fuerzas navales de varias potencias escoltaron embarcaciones para garantizar el transporte de crudo. En ese contexto, insistió en que la actual situación exige una respuesta coordinada.

Waltz subrayó que las operaciones continuarán con el objetivo de asegurar la navegación en el estrecho. “Mientras tanto, el Ejército estadounidense seguirá atacando al Ejército iraní con misiles y drones para mantener abiertos los estrechos”, sostuvo.

A pesar del llamado de Washington, varios países han reaccionado con cautela. Gobiernos como el del Reino Unido, Japón, China y Corea del Sur han señalado que analizan sus opciones antes de comprometer un despliegue militar en la zona.

IMPACTO ENERGÉTICO. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por él circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Su cierre ha provocado un aumento en los precios del crudo y una fuerte preocupación entre analistas y gobiernos.

En tanto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, reconoció que el tránsito marítimo en la zona no es seguro en este momento y explicó que muchas economías asiáticas dependen más que Estados Unidos de ese corredor energético. Sin embargo, expresó confianza en que se forme una coalición internacional para garantizar su reapertura.

Asimismo, la dimensión militar del conflicto continúa ampliándose. El ejército israelí estima que las operaciones contra Irán podrían prolongarse entre tres y seis semanas más. El portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, afirmó que aún existen numerosos objetivos estratégicos pendientes dentro del territorio iraní.

Mientras que desde Teherán, la Guardia Revolucionaria respondió con advertencias directas a Washington. Su portavoz, Ali Mohammad Naini, aseguró que el paso marítimo se mantiene bajo control iraní y desafió a Estados Unidos a desplegar su flota en la región.

La prolongación de las hostilidades mantiene en alerta a las principales potencias y a los mercados energéticos. El control del estrecho de Ormuz se ha convertido así en uno de los puntos más sensibles del conflicto, con implicaciones que trascienden el ámbito militar y amenazan con repercusiones económicas a escala global.

Netanyahu responde a rumores de muerte

Por: Redacción

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, difundió ayer un video en X en el que aparece pidiendo un café y alude con ironía a los rumores que en internet lo daban por muerto.

En la grabación, su asistente le pregunta directamente por las especulaciones sobre su supuesto asesinato. Netanyahu responde con un juego de palabras: “me apasiona el café. Me apasiona mi gente”, utilizando un verbo que en hebreo también puede interpretarse como “me muero por un café”.

Las versiones comenzaron a circular después de que en un discurso grabado apareciera un efecto óptico en el segundo 0:33 que hacía parecer que el primer ministro de Israel tenía seis dedos en una mano, un detalle que se volvió viral y llevó a algunos usuarios a sugerir que el video era falso o que el dirigente había sido asesinado.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó nuevas amenazas contra Netanyahu y aseguró que continuará persiguiéndolo “sin descanso”, en medio de la escalada de ataques entre ambos países.

EL PRIMER ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una cafetería, ayer. ı Foto: Reuters

Irán lanza Sejil en ofensiva militar

Por Redacción

EL CUERPO de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que utilizó por primera vez el misil balístico Sejil en una nueva serie de ataques contra objetivos militares en Israel, en el marco de la escalada bélica con Iran.

El anuncio fue difundido por la agencia Mehr News Agency, que señaló que el lanzamiento formó parte de la oleada número 54 de ataques contra instalaciones militares y centros estratégicos israelíes.

El Sejil es uno de los misiles estratégicos del arsenal iraní. De acuerdo con datos difundidos por autoridades del país, tiene un alcance de hasta 2 mil kilómetros, lo que le permite impactar territorio israelí. Mide cerca de 20 metros de largo, pesa unas 23 toneladas y puede transportar ojivas de entre 500 y mil kilogramos. También usa combustible sólido, lo que facilita preparar lanzamientos con mayor rapidez y permite dispararlo desde plataformas móviles.

Lanzamiento de un nuevo misil balístico de cuarta generación, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

Teherán descarta diálogo con Trump

Por Redacción

EL GOBIERNO de Irán afirmó que no ve motivos para negociar con Estados Unidos en medio de la guerra que ya entra en su tercera semana. El canciller Abbas Araghchi rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Teherán busca un acuerdo.

En entrevista con el programa Face the Nation, Araghchi sostuvo que su país no ha solicitado un alto al fuego ni negociaciones. “No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses”, afirmó, al tiempo que aseguró que Irán continuará defendiéndose “el tiempo que sea necesario”.

Las declaraciones contradicen los comentarios que ha hecho Trump, que señala que Irán está derrotado y desea un acuerdo, aunque advirtió que las condiciones planteadas por Teherán no son aceptables para Washington.

Una efigie de Mojtaba Jamenei, durante una protesta en solidaria con Irán, el sábado. ı Foto: Reuters

Bombardeos dañan legado cultural iraní

Por Redacción

LOS ATAQUES lanzados por Israel y Estados Unidos han alcanzado al menos 56 museos y sitios históricos en Irán desde el inicio de los bombardeos a finales del mes pasado, según autoridades iraníes.

La evaluación más reciente, citada por la agencia semioficial Tasnim News Agency, confirma daños en varios inmuebles emblemáticos. Entre ellos se encuentran el Palacio de Golestán, declarado Patrimonio Mundial, la histórica Ciudadela de Teherán, el Palacio de Mármol, el antiguo edificio del Senado, el inmueble de la Policía Municipal, la mezquita Sepahsalar y el Palacio de Farahabad.

Las autoridades también reportaron afectaciones en el Museo Arqueológico de Sanandaj y en los museos de Josrowabad y Asef Vaziri, en la provincia iraní de Kurdistán.

Ataques aéreos dañan el palacio catalogado por la UNESCO en Isfahan, el 9 de marzo. ı Foto: Reuters

En la ciudad de Isfahán se registraron daños significativos en monumentos históricos tras las últimas oleadas de ataques.