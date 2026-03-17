Irán confirma muerte de Alí Lariyani, jefe del Consejo de Seguridad

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó la muerte de Alí Lariyani, jefe del Consejo de Seguridad, anunciada esta mañana por el Ejército de Israel.

La mañana de este martes, el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que un ataque dirigido por sus fuerzas armadas derivó en la muerte de Lariyani, uno de los altos mandos de mayor relevancia dentro del gobierno iraní.

No obstante, el Gobierno iraní no emitió declaraciones al respecto, por lo que la fuente israelí era la única fuente de confirmación.

El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche Israel Katz, ministro de Defensa de Israel



Sin embargo, horas después, medios nacionales iraníes confirmaron la muerte del jefe del Consejo de Seguridad. Posteriormente, el presidente sumó declaraciones, en donde confirmó y lamentó el fallecimiento de quien consideró una “figura distinguida y valiosa”.

[Su] martirio fue la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años, y no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas Masud Pezeshkian, presidente de Irán, citado por Europa Press



En el mismo sentido, la Guardia Revolucionaria iraní informó que, además de Alí Lariyani, murió también Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, por lo que el más reciente ataque israelí supone uno de los de mayor relevancia desde el inicio del conflicto.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha encabezado parte de los ataques contra Irán, ha asegurado que está en búsqueda de un diálogo con el país persa, pero que las condiciones no han sido favorables.

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