Jefe fronterizo se retira tras polémica migratoria

El comandante de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino, el 11 de enero.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de El Centro, California, Gregory Bovino, anunció ayer su retiro del servicio federal tras décadas de carrera y después de quedar en el centro de las polémicas operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump.

El funcionario, de 55 años, dejará el cargo a finales de este mes. Bovino fue designado en 2025 por la Casa Blanca para dirigir operativos migratorios a gran escala en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, donde se aplicaron tácticas utilizadas en la frontera con México.

Las acciones provocaron protestas y fuertes críticas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos. En Minneapolis fallecieron Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años.

El caso de Pretti generó mayor controversia luego de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le dispararan. Aunque Gregory Bovino afirmó que el hombre pretendía atacar a los agentes, videos de testigos mostraron que no intentó sacar el arma que portaba con permiso. Los agentes fueron suspendidos mientras continúa la investigación.