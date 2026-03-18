Cuba señala que EU lo amenaza a diario

En una publicación en X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió anoche que “EU amenaza públicamente a la isla, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, destacó que “pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”.

Agregó que “sólo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”. El lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que sería un honor “tomar Cuba”, ya sea para “liberarla o tomarla”.

El dato: Buque cisterna con bandera de Hong Kong, que podría transportar combustible a Cuba, reanudó la navegación ayer después de suspender su rumbo en el Océano Atlántico.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que las recientes reformas anunciadas por el gobierno cubano sean suficientes para revertir el deterioro económico de la isla. Afirmó que las medidas no representan un cambio “lo suficientemente drástico” para rescatar una economía que calificó como disfuncional. Señaló que el sistema político y gubernamental tampoco ha mostrado capacidad para corregir el rumbo, por lo que insistió en la necesidad de transformaciones profundas y decisiones de fondo.

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Las declaraciones surgen días después de que el Gobierno cubano confirmara que permitirá a ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas dentro del país. La apertura incluye la participación de capital extranjero en sectores estratégicos como turismo, minería y energía, en un intento por atraer recursos ante la escasez de divisas.

Sin embargo, Rubio subrayó que cualquier flexibilización del embargo, vigente desde hace más de seis décadas, dependerá de cambios políticos sustanciales en la isla. Atribuyó la supervivencia del modelo cubano a subsidios históricos provenientes de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela, cuya disminución ha dejado al país en una situación “muy complicada”.

10 millones de personas se quedaron sin luz el lunes

Asimismo, la administración Trump condicionó avances en las conversaciones bilaterales a la salida de Díaz-Canel del poder, según reportes periodísticos. La propuesta, sin confirmación oficial, no implicaría necesariamente una transformación estructural del sistema político cubano.

Cuba ha reiterado su disposición a dialogar en condiciones de igualdad, pero ha dejado claro que no abordará asuntos internos como parte de las conversaciones.

El escenario político se ve agravado por una severa crisis energética. El lunes, la isla registró un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, que dejó a cerca de 10 millones de personas sin electricidad. Aunque autoridades lograron restablecer parcialmente el servicio, amplias zonas continúan afectadas.

La situación responde a la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura eléctrica y la reducción en el suministro de petróleo, en parte vinculada a las restricciones estadounidenses. Datos de seguimiento marítimo indican que Cuba ha recibido apenas dos pequeños cargamentos de crudo en lo que va del año.

En ciudades como La Habana, los cortes eléctricos superan las 16 horas diarias.