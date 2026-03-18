Otro revés a EU; dimite director de lucha antiterrorista; Trump cuestiona a OTAN

La dimisión de Joe Kent como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos expuso una fractura inédita dentro del gobierno de Donald Trump en medio de la ofensiva militar contra Irán. El funcionario, considerado cercano a sectores nacionalistas, abandonó su cargo tras cuestionar abiertamente la justificación del conflicto.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán”, escribió Kent en una carta difundida en redes sociales. En el mismo documento subrayó: “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación”, y sostuvo que la decisión de iniciar la ofensiva respondió a presiones externas. Su postura lo convirtió en el primer alto funcionario en romper con la línea oficial desde el inicio de las hostilidades.

El Dato: La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada por segundo día consecutivo el martes, según funcionarios de seguridad iraquíes.

La reacción de la Casa Blanca fue inmediata. La portavoz Karoline Leavitt calificó las afirmaciones como erróneas y defendió que existían pruebas “sólidas e irrefutables” de una amenaza. Por su parte, Donald Trump endureció el tono y desestimó la postura de Kent: “No lo conocía bien, pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido”, afirmó ante la prensa, para luego decir que era “débil en materia de seguridad”.Mientras que en el Congreso, las posiciones se dividieron en torno a la legitimidad de la ofensiva. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó la decisión presidencial al asegurar que existía una amenaza inminente relacionada con el desarrollo de capacidades nucleares y misiles por parte de Irán.

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En contraste, el senador demócrata Mark Warner expresó coincidencias puntuales con Kent, pese a sus diferencias previas. “No existía evidencia creíble de una amenaza inminente por parte de Irán que justificara precipitar a EU a otra guerra innecesaria”, declaró, abriendo un nuevo frente de debate sobre los criterios para iniciar una intervención militar.

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En tanto, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, adoptó una postura más cauta. Evitó confrontar directamente al exfuncionario y se limitó a señalar que correspondía al presidente evaluar la información disponible para determinar el nivel de riesgo.

El trasfondo de la renuncia también remite a la propia trayectoria de Kent, un veterano con experiencia en operaciones militares y en inteligencia, cuya figura había sido respaldada por sectores republicanos por su enfoque en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, su salida evidencia que las dudas sobre la guerra han alcanzado incluso a perfiles alineados con la doctrina de “Estados Unidos primero”.

FANTASMA DE VIETNAM. Por otra parte, el republicano criticó a la OTAN por rechazar su solicitud de apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. “No necesitamos demasiada ayuda y, en realidad, no necesitamos ninguna ayuda”, afirmó, marcando distancia con sus aliados tradicionales.

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La negativa de países europeos y socios como Japón, Canadá y Australia deja a Estados Unidos prácticamente solo en la operación. Desde esos gobiernos, la respuesta ha sido clara: no consideran el conflicto como propio ni están dispuestos a involucrarse en una escalada militar en Oriente Medio.

El riesgo de una intervención terrestre también ha reavivado comparaciones históricas. Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de repetir un escenario similar al de la guerra de Guerra de Vietnam, Donald Trump respondió con firmeza: “No tengo miedo de nada”. Sin embargo, desde Irán, el viceministro de Exteriores Saeed Khatibzadeh advirtió sobre las consecuencias de un despliegue prolongado y recordó el precedente de conflictos que se convirtieron en atolladeros para Washington.

La incertidumbre ha alimentado la preocupación en los mercados internacionales, especialmente por el impacto en los precios del petróleo tras las tensiones en el estrecho de Ormuz, por la escalada bélica.

Francia descarta participación

Por Redacción

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó que su país participe en operaciones militares para abrir el estrecho de Ormuz en el contexto actual de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

“No somos parte del conflicto”, afirmó tras un consejo de Seguridad, al responder a las peticiones del mandatario estadounidense Donald Trump. Subrayó que cualquier intervención debe diferenciarse de las operaciones bélicas en curso.

Macron explicó que Francia sí contempla participar en un esquema de escolta marítima, pero sólo cuando se reduzca la tensión. Para ello, dijo, será necesario “todo un trabajo a la vez político y técnico”, con la participación de actores del transporte marítimo, aseguradoras y socios internacionales.

El presidente insistió en que cualquier mecanismo requerirá una “desescalada con Irán” y no podrá imponerse por la fuerza. Añadió que la presencia militar francesa en la región tiene carácter defensivo y que la situación en Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, sigue bajo evaluación.

Golpea Israel a cúpula iraní en un atentado

› Redacción

El gobierno de Irán confirmó ayer la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras un bombardeo en Teherán atribuido a Israel. La ofensiva, anunciada previamente por autoridades israelíes, también dejó sin vida a su hijo, uno de sus adjuntos y varios integrantes de su equipo de seguridad. La confirmación se produjo mediante un mensaje en la cuenta de X de Lariyani, donde fue calificado como “mártir”, versión que posteriormente ratificó la oficina de información del gobierno iraní. El funcionario era considerado una de las figuras más influyentes del régimen y cercano al líder supremo Alí Jamenei, lo que refuerza el impacto político del ataque.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que la operación eliminó tanto a Lariyani como a Gholam Reza Soleimani, líder de la milicia Basij. Fuerza paramilitar, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señalada por su papel en la represión de manifestaciones en el país. Informes citados por medios señalan que en los ataques también murieron cientos de miembros de esa organización, así como el subcomandante Ghasem Qoreishi.

AlÍ LariYani, en el centro, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, el 13 de agosto de 2025. ı Foto: AP

El Tip: Nueva orden de evacuación de Israel provocó un éxodo de la ciudad costera libanesa de Tiro, de aldeas y campos de refugiados.

Lariyani, nacido en 1958, mantenía una amplia trayectoria en la estructura política iraní. Fue presidente del Parlamento durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Además, contaba con formación académica en Filosofía por la Universidad de Teherán, así como estudios en Matemáticas e Informática en la Universidad de As Sharif. Su última aparición pública ocurrió el viernes, durante una marcha en la capital iraní en rechazo a las amenazas externas contra su país.

Asimismo, ciudadanos difundieron imágenes, ubicaciones y videos relacionados con puestos de control y posiciones de la milicia Basij, lo que refleja un entorno de creciente tensión interna. A su vez, plataformas de la oposición divulgaron contenidos en los que se observa la participación de menores en actos vinculados al aparato estatal.

Por otro lado, hay versiones sobre posibles nuevos objetivos dentro de la estructura de seguridad iraní, entre ellos el comandante policial Ahmad Reza Radan, quien recientemente apareció en Teherán exhortando a fuerzas afines al régimen a mantenerse firmes frente a manifestantes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que estas operaciones forman parte de una estrategia para debilitar al régimen iraní.

De Rápido

EU golpea misiles en Ormuz.

Estados Unidos lanzó ayer un ataque contra instalaciones de misiles de Irán situadas estratégicamente cerca del estrecho de Ormuz. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que los objetivos fueron alcanzados “con éxito” y difundió un mapa con la ubicación de los puntos impactados.

Las fuerzas armadas detallaron que utilizaron alrededor de cinco toneladas de municiones antibúnker para destruir posiciones fortificadas donde Teherán almacenaba misiles antibuque. Según Washington, este arsenal representaba un riesgo directo para la navegación internacional en el estrecho, por donde circula una parte significativa del comercio energético global.

Personal de emergencia inspecciona daños en un edificio en el centro de Israel, ayer. ı Foto: Reuters

La operación militar se produce horas después de que Irán confirmara la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras un bombardeo atribuido a Israel en Teherán. Este hecho intensificó la escalada entre ambos países.

Asimismo, la violencia se extendió al territorio israelí. Dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, tras el impacto de misiles lanzados desde Irán. El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que las víctimas fueron halladas entre los escombros de un edificio. El número de fallecidos en Israel asciende a 14 en la última semana, hay adventicas internacionales ante el riesgo de una mayor desestabilización en la región.

Zelenski propone alianza aérea.

Ayer, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofreció al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cooperación para enfrentar ataques con drones y misiles de Irán, al destacar la experiencia adquirida por su país tras más de tres años de guerra con Rusia.

En una entrevista, el mandatario afirmó que ambas naciones pueden beneficiarse mutuamente. “Él tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita”, dijo, al insistir en la necesidad de abrir un diálogo directo. También señaló que, pese a contactos indirectos, Netanyahu no ha hablado con él desde el inicio del conflicto en Ucrania.

Un instructor muestra el funcionamiento de un dron interceptor, el 11 de marzo pasado. ı Foto: AP

Zelenski aseguró que Rusia contribuye al desarrollo de drones iraníes al proporcionar componentes, algunos de los cuales han sido detectados en aparatos utilizados en ataques recientes en Oriente Medio. Subrayó que Irán ha perfeccionado estos sistemas tras su uso en combate real desde 2022.

También destacó que su país ha desarrollado una capacidad única para contrarrestar drones Shahed, empleados de forma intensiva por fuerzas rusas. Advirtió que la producción masiva y las mejoras tecnológicas de estos dispositivos representan un riesgo no sólo para Ucrania, sino para otros países considerados adversarios por Moscú y sus aliados.

Kiev desplegó equipos de expertos en Catar, EAU y Arabia Saudí para apoyar en la defensa.