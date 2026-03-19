EU niega pedir salida de Díaz-Canel

Un hombre camina por una calle bajo la lluvia en La Habana, ayer

LA CASA BLANCA y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron un reportaje de The New York Times que afirma que el gobierno de Donald Trump busca la salida del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sin exigir un cambio de régimen.

Rubio calificó la información como “noticias falsas” y acusó a medios estadounidenses de basarse en fuentes sin credibilidad. En la misma línea, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que el diario utilizó “fuentes desinformadas”.

Mientras que el diario defendió su publicación mediante un comunicado en el que sostuvo que la información proviene de conversaciones con cuatro personas familiarizadas con el diálogo entre Washington y La Habana. Además, afirmó que solicitó comentarios al Departamento de Estado antes de publicar sin recibir objeciones.

De acuerdo con el reportaje, la administración estadounidense planteó que sustituir a Díaz-Canel facilitaría un acuerdo bilateral, sin exigir la caída del sistema político cubano. La versión también señala que Washington considera al mandatario un obstáculo para resolver la crisis económica en la isla.

La disputa refleja tensiones entre EU y el medio, en medio de especulaciones sobre posibles negociaciones con Cuba.