Irán ejecuta a joven luchador; denuncian tortura y juicio exprés

El joven luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, fue ejecutado el 19 de marzo de 2026, luego de ser declarado culpable del asesinato de un policía durante las protestas antigubernamentales registradas a inicios de este año en Irán.

La ejecución, de acuerdo con reportes de organizaciones internacionales, se llevó a cabo mediante ahorcamiento, en aplicación de la figura legal conocida como “qisas”, que contempla la pena de muerte como castigo por homicidio.

Mohammadi había sido detenido tras los disturbios ocurridos en la ciudad de Qom, uno de los principales focos de movilización social en el país.

Las autoridades iraníes lo señalaron como responsable directo de la muerte de un agente de seguridad en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

El caso ha generado controversia a nivel internacional debido a los señalamientos sobre posibles irregularidades en el proceso judicial.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el joven habría sido obligado a confesar bajo tortura, además de que no se presentaron pruebas públicas concluyentes que acreditaran plenamente su responsabilidad. También se ha cuestionado la rapidez con la que se dictó y ejecutó la sentencia.

La ejecución de Mohammadi ocurre en un contexto de creciente represión en Irán tras las protestas que se extendieron entre finales de 2025 y principios de 2026. En ese periodo, miles de personas fueron detenidas y varios manifestantes enfrentan procesos judiciales que podrían derivar en penas severas, incluida la pena de muerte.

Diversos organismos internacionales han advertido que el uso de castigos ejemplares, particularmente contra jóvenes y figuras públicas como atletas, busca enviar un mensaje disuasorio frente a nuevas movilizaciones.

En ese sentido, el caso ha reavivado las críticas hacia el sistema judicial iraní y su uso de la pena capital en escenarios vinculados a protestas sociales.

La muerte de Mohammadi se suma a otros episodios similares que han provocado condena global, al tiempo que incrementa la presión sobre Irán en materia de derechos humanos y garantías judiciales.

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MSL