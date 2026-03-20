Gustavo Petro es investigado en EU por posibles vínculos con el narcotráfico

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, es objeto de una investigación penal por parte de al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos, informó The New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Las investigaciones giran en torno a las posibles reuniones de Gustavo Petro con narcotraficantes y a si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, según dijeron las fuentes al diario.

Las investigaciones están a cargo de las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, y aún se encuentran en sus primeras etapas.

La Presidencia de Colombia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios. Un portavoz de la Fiscalía Federal de Brooklyn no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR