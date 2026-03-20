‘No utilizamos el Estrecho de Ormuz; no lo necesitamos’: Donald Trump

Buques petroleros y de carga se alinean en el Estrecho de Ormuz, en días pasados.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este vienes que su país no necesita del estrecho de Ormuz, declaraciones que se dan en el contexto de la guerra contra Irán, que afecta al sector petrolero.

“Bueno, en general, […] nosotros no usamos el Estrecho. Nosotros, Estados Unidos, no lo necesitamos. Europa lo necesita. Corea [del Sur], Japón, China, muchos otros, [sí]”, afirmó Donald Trump ante la prensa.

Sobre esa base, Donald Trump aseveró que esas naciones afectadas por el cierre del estratégico paso marítimo, “tendrán que involucrarse un poco en ese asunto”, sin precisar a qué clase de involucramiento aludía.

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“Otros podrían ayudarnos. Pero, ya saben, no lo usamos. Ya saben, en algún momento se abrirá solo. Hemos derrotado al enemigo y son un enemigo. Son un grupo de gente enferma”, completó Donald Trump.

En ese contexto, Donald Trump refirió que “desde el punto de vista militar”, Irán ahora mismo solo puede mantener cerrado el estrecho de Ormuz, pues los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv habrían, según dijo, han mermado decisivamente su capacidades militares, al punto de asegurarle una victoria incuestionable a su bando.

“Oh, creo que ganamos. Hemos derrotado a su Armada, a su Fuerza Aérea. Hemos destruido su defensa antiaérea. Lo hemos destruido todo. Estamos libres. Desde un punto de vista militar, lo único que hacen es bloquear el estrecho. Pero desde un punto de vista militar, están acabados”, sostuvo Donald Trump.

🇺🇸 | Donald Trump:



No utilizamos el estrecho de Ormuz; no lo necesitamos.



Europa, Corea, Japón y China lo necesitan; tendrán que involucrarse un poco. pic.twitter.com/JvMkrlRR7W — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 20, 2026

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FGR