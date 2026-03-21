Ataque a hospital en Sudán deja al menos 64 muertos, reporta la OMS

Un ataque contra un hospital en el este de Sudán dejó al menos 64 muertos y decenas de heridos, en uno de los episodios más letales contra infraestructura médica desde el inicio del conflicto armado en ese país africano, denunció la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con el organismo internacional, el ataque impactó el hospital docente de Al Deain, ubicado en la región de Darfur Oriental, una de las zonas más golpeadas por la guerra interna que enfrenta Sudán desde 2023. La agresión dejó víctimas entre pacientes, personal médico y civiles, incluidos menores de edad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el ataque como “inadmisible” y reiteró que las instalaciones de salud deben ser protegidas conforme al derecho internacional humanitario.

Además, confirmó que el hospital quedó fuera de servicio, lo que priva a miles de personas del acceso a atención médica en una zona ya severamente afectada.

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur’s capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients.



As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2026

Sudán atraviesa una guerra entre el ejército regular y fuerzas paramilitares que ha derivado en una crisis humanitaria considerada entre las más graves del mundo.

En este contexto, los ataques contra infraestructura sanitaria se han vuelto recurrentes, debilitando aún más un sistema de salud que ya operaba con limitaciones.

Organizaciones internacionales han señalado que este tipo de agresiones podrían constituir crímenes de guerra, al vulnerar normas fundamentales establecidas en tratados como las Convenciones de Ginebra, que protegen a civiles y personal médico en conflictos armados.

La OMS ha documentado múltiples ataques a hospitales en Sudán desde el inicio del conflicto, lo que ha contribuido al colapso de gran parte de los servicios de salud en las zonas de combate. Se estima que un alto porcentaje de centros médicos en regiones afectadas han dejado de funcionar total o parcialmente.

El impacto de este tipo de hechos no solo se refleja en las víctimas directas, sino también en el aumento de muertes evitables por la falta de atención médica, especialmente entre poblaciones vulnerables.

La comunidad internacional ha reiterado llamados urgentes para un alto al fuego y el respeto a la infraestructura civil, mientras la situación en Sudán continúa deteriorándose sin una solución inmediata a la vista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL