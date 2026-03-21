Dan 22 años de prisión a ‘El Viejo’, vinculado con homicidio de Miguel Uribe, senador colombiano

La foto de Miguel Uribe en el asiento que ocupaba en el Senado colombiano.

Autoridades de Colombia dieron 22 años de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, por su presunta participación en el homicidio del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el pasado 11 de agosto.

De acuerdo con lo informado por el abogado de la familia del exprecandidato, Víctor Mosquera, a “El Viejo” se le identificó como “cabecilla y coordinador de la estructura criminal responsable de la planeación y ejecución del atentado”, se lee en un comunicado de la oficina del defensor.

Un cartel en apoyo a Miguel Uribe. ı Foto: Reuters

Según el abogado de la familia Uribe Turray, el procesado “asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”.

Por lo anterior, a Pérez Marroquín le fueron impuestos 268 meses de prisión, es decir, 22 años.

No obstante, aunque la condena “constituye un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”, el abogado aclaró que “la verdad judicial aún no está completa”, en lo relativo al homicidio de quien fuera precandidato presidencial por el partido Centro Democrático.

Comunicado de Prensa | Preacuerdo con Simeón Pérez Marroquín y solicitud de juicio contra alias "El Costeño" pic.twitter.com/d78X0Btff0 — Firma Victor Mosquera Marin Abogados D&JA (@VMMAbogados) March 21, 2026

En ese sentido, como representantes de las víctimas, reiteramos que la justicia no puede fragmentarse ni limitarse a responsabilidades penales. El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio Victor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe, asesinado en agosto



En ese sentido, el defensor se refirió al proceso que enfrenta otro detenido, de alias “El Costeño”, identificado como presunto autor intelectual del crimen, contra quien pidió “la máxima condena prevista en el ordenamiento jurídico colombiano”.

En redes sociales, se difundió un video de “El Viejo”, durante su audiencia, pidiendo perdón a la familia de Miguel Uribe.

Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación? https://t.co/5XpFL5HYo7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

La grabación fue compartida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien exigió “rectificación” a quienes lo vincularon con el homicidio del exprecandidato, que pertenecía a una de las fuerzas políticas opositoras al partido en el poder.

“Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación?”, escribió Petro Urrego en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes internacionales, un total de nueve personas han sido capturadas hasta la fecha por estos hechos, de las cuales cuatro ya cuentan con sentencia firme. Los otros cinco capturados se encuentran en distintas etapas procesales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am