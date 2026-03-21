Irán denuncia ataque de EU e Israel contra su planta nuclear de Natanz

Complejo de enriquecimiento de combustible en Natanz, Irán, fotografiado vía satélite el 7 de marzo de 2026 durante el conflicto regional.

Las autoridades de Irán confirmaron este sábado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz, una de las principales instalaciones nucleares del país, sin que hasta el momento se hayan detectado fugas de material radiactivo ni riesgos para la población cercana.

De acuerdo con agencias internacionales, el gobierno iraní notificó del incidente al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ya analiza la situación.

El organismo indicó que no se ha registrado un incremento en los niveles de radiación fuera de la instalación, aunque mantiene abierta una investigación sobre los hechos.

Imagen satelital del complejo de túneles en la montaña Pickaxe, en Natanz, Irán, captada el 7 de marzo de 2026, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. ı Foto: Reuters

Al respecto, el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear de Irán aseguró que la situación permanece bajo control y que no existe peligro para los residentes en las zonas aledañas.

Asimismo, autoridades iraníes calificaron el ataque como una acción contraria al derecho internacional, en referencia a compromisos como el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Irán atribuye ataque a Estados Unidos e Israel; segundo se deslinda

Por otro lado, medios internacionales reportaron que el ataque habría sido atribuido inicialmente a Estados Unidos e Israel; sin embargo, fuentes militares israelíes rechazaron cualquier implicación en la operación y señalaron a Washington como el único responsable.

En la misma línea, indicaron que no realizaron acciones militares en la zona y evitaron comentar sobre operaciones de otros países.

Vista detallada de la instalación nuclear de Natanz con daños visibles en estructuras, registrada el 2 de marzo de 2026 en medio de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. ı Foto: Reuters

A propósito, informes difundidos por medios israelíes, citando fuentes cercanas, señalan que el bombardeo habría utilizado una bomba antibúnker para impactar la instalación, ubicada parcialmente bajo tierra.

Este episodio ocurre en un contexto de escalada de tensiones en la región y tras ataques previos contra instalaciones iraníes en semanas recientes.

Según reportes, la planta de Natanz ya había sufrido daños en operaciones anteriores, aunque en esos casos tampoco se registraron consecuencias radiológicas.

Finalmente, el director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró un llamado a la moderación militar para evitar riesgos mayores, en especial ante la posibilidad de incidentes que involucren material nuclear.

Con información de Reuters y Europa Press.

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