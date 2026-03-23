Avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en Colombia

No hay información de víctimas

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Sin embargo, el mando militar no informó sobre número de víctimas.

«Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública», manifestó el ministro.

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