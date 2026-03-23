Israel intensifica su ofensiva en Líbano, destruye puentes

EL MINISTRO de Defensa israelí, Israel Katz, anunció ayer el inicio de una operación para destruir de forma inmediata los puentes sobre el río Litani, al sur de Líbano, al considerar que estas infraestructuras están siendo utilizadas por milicias de Hezbolá para el traslado de armamento y combatientes. La orden, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, marca una nueva fase en la ofensiva militar en la zona.

El primer objetivo fue el puente de Qasmiya, una vía estratégica que conecta el sur del país con Sidón y la capital, Beirut. El ataque aéreo, ejecutado con misiles, destruyó parte de la estructura y obligó al Ejército libanés a evacuar sus posiciones cercanas. Israel sostiene que el cruce era utilizado para movilizar miles de armas, incluidos cohetes y lanzacohetes destinados a ataques contra su territorio.

Escombros cubren la zona dañada de un puente tras un ataque israelí, ayer. ı Foto: Reuters

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La operación no se limita a la infraestructura. Katz ordenó también acelerar la demolición de viviendas en la línea de contacto, siguiendo un modelo aplicado previamente en localidades como Rafá y Beit Hanun, en la Franja de Gaza. Esta estrategia busca eliminar posibles puntos de apoyo para las milicias y consolidar una zona de exclusión en la frontera norte de Israel.

A su vez, las autoridades israelíes reiteraron la orden de evacuación forzada para los residentes al sur del Litani, instándolos a desplazarse hacia el norte del río ante el riesgo de nuevas acciones militares. La medida ha incrementado el desplazamiento interno en un contexto ya marcado por la inestabilidad.

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Desde Líbano, el primer ministro Nauaf Salam convocó una reunión de emergencia con mandos de seguridad para evaluar el impacto de la ofensiva. Las autoridades fueron informadas sobre desplazamientos forzados y problemas de seguridad en diversas regiones del sur.

Por su parte, el presidente Joseph Aoun advirtió que la destrucción de los puentes constituye el preludio de una posible invasión terrestre. Pidió la intervención de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad.