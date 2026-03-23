Trump confía en que se llegará pronto a acuerdo con Irán: exige fin a programa nuclear y paz en Medio Oriente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla con la prensa al exterior del Air Force One.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ha habido una serie de conversaciones con Irán en favor de alcanzar un acuerdo que permita terminar con el conflicto entre ambos países. Aseguró que, de ocurrir, esto sería “un gran comienzo”, pero, de no lograrse, “seguiremos bombardeándolos sin parar”.

En entrevista con medios al exterior del Air Force One, Trump se refirió a las conversaciones que, dijo, ha sostenido con altos mandos iraníes desde la noche del domingo, las cuales, adelantó, continuarán este lunes.

🔴Donald Trump sobre el acuerdo que estaría negociando con Irán: “Nos reuniremos hoy mismo”.



"Si todo sale bien, terminaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeándolos sin parar”



Agencias iraníes reportan que no hay conversaciones.pic.twitter.com/tzgJmGDtg5 — Azucena Uresti (@azucenau) March 23, 2026

“Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, dijo Trump, quien explicó que las conversaciones del domingo “se prolongaron hasta la noche”.

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En este sentido, el mandatario detalló que, entre los principales puntos de acuerdo que busca lograr con Irán se encuentra la suspensión del programa nuclear del país persa y la limitación de su desarrollo de Misiles Balísticos Intercontinentales (ICBM). También, el cese de ataques a sus vecinos en Medio Oriente y la entrega del uranio enriquecido a Washington.

🇺🇸🇮🇷 | Donald Trump revela las exigencias de Estados Unidos a Irán:



1. No a la bomba nuclear.

2. Discreción en los misiles.

3. Paz en Oriente Medio.

4. Sin enriquecimiento.

5. «Queremos el uranio enriquecido»



«Si esto sucede, será un gran comienzo para que Irán se reconstruya». pic.twitter.com/yvOFPcdatw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

Según Trump, Irán “tiene mucho interés en llegar a un acuerdo” y, dijo, “a nosotros también nos gustaría lograrlo”. No obstante, el mandatario estadounidense enfatizó que, de no alcanzarse este acuerdo, Estados Unidos seguirá “bombardeando sin parar” a este país.

“Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo. [...] Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo”, dijo el presidente estadounidense.

Las declaraciones ocurren el mismo día en que Donald Trump ordenó detener por cinco días los ataques a infraestructura energética de Irán, un amago que había hecho para presionar al país persa a terminar con su bloqueo de facto al Estrecho de Ormuz.

En la misma publicación, Trump enfatizó que estaba sosteniendo “conversaciones profundas, detalladas y constructivas” con Irán, en favor de “una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente”.

“Basándome en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, las cuales continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer cualquier y todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”, escribió Trump en la red social Truth.

Aún se desconoce una postura del gobierno iraní sobre estas conversaciones, o si realmente se han llevado a cabo.

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